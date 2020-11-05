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Gündem Terör saldırısında şehit olmasaydı 10 gün sonra askere gidecekti
HAKKÂRİ

Terör saldırısında şehit olmasaydı 10 gün sonra askere gidecekti

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca yol çalışması yapan işçilere düzenlenen saldırıda şehit olan Selim Gündüz'ün, şehit olmasaydı 10 gün sonra askere gideceği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Yakınları şehit Selim Gündüz'ün askere gitmek için para biriktirdiğini söyledi.
Yakınları şehit Selim Gündüz'ün askere gitmek için para biriktirdiğini söyledi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinin Irak sınırına yakın 2 üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine, dün PKK'lı teröristler tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda, işçilerden Selim Gündüz (19) olay yerinde şehit olurken, ağır yaralanan Zeki Ölmez ile Mehmet Reşat Keskin ise kaldırıldıkları Şemdinli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

"10 gün sonra askere gidecekti"

Şehit Ölmez ile ilgili yürek burkan bir ayrıntı ortaya çıktı. 19 yaşındaki Gündüz'ün, şehit olmasaydı 10 gün sonra askere gideceği öğrenildi. Gündüz'ün amcasının kızı Tuba Gündüz, "Ekmek parası için çalışıyordu. Askere gitmek için para topluyordu. Ailemizin en neşelisiydi. Selim her düğün başında oynuyordu. Çok güzel oynardı. Düğünlerin neşesiydi. Çok güzel ve cana yakın bir insandı. 10 gün sonra da askere gidecekti" dedi.

AA

"Askere gitmek için para biriktiriyordu"

Şehit Gündüz'ün bir başka yakını Abidin Gündüz ise, "Konuşacak kelime bulamıyorum. Gelen bir telefonla yakınımız Selim Gündüz’ün şehit edildiği haberi aldık. Apar topar Şemdinli’ye gittik. Daha önce eczanede çalışıyordu. Şimdi kepçe operatörlüğü yapıyordu. Askere gitmek için de para biriktiriyordu" diye konuştu.

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