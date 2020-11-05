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HAKKÂRİ

Hakkari haberleri: ​İşçilere saldıran 5 PKK’lı etkisiz ​

İşçilere saldıran 5 PKK’lı etkisiz

Hakkari’de yol çalışması yapan işçilere saldıran terör örgütü PKK mensubu hainler, 1 işçiyi şehit etti, 2’sini de ağır yaraladı. Saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist, Şemdinli sınır bölgesinde komandoların operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Operasyonda TSK unsurları saldırıyı düzenleyen 5 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi
Operasyonda TSK unsurları saldırıyı düzenleyen 5 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi

Terör örgütü PKK, Hakkari’nin Derecik ilçesindeki üs bölgesinde yol çalışması yapan işçilere roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırdı. Saldırıda 1 işçiyi şehit oldu, 2 işçi ağır yaraladı. Saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist, komandoların Şemdinli sınır bölgesindeki operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Saldırıya uğrayan işçiler, ilçenin Irak sınırına yakın 2 üs bölgesi arasında yol çalışması yapıyordu. Saldırının haber alınmasının ardından, bölgede komandoların da katıldığı geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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Hatay saldırısında son dakika gelişmesi: 5 zanlı tutuklandı

Hakkari'de teröristler yol yapımında çalışan işçilere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı
GÜNDEM
Hakkari'de teröristler yol yapımında çalışan işçilere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı

Hakkari'de işçilere saldıran 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

HAVADAN VE KARADAN ATEŞ ALTINA ALINDI

  • Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Saldırı haberi alınır alınmaz derhal operasyon başlatılmış, bölge havadan ve karadan ateş altına alınmıştır.” açıklamasını yaptı. Operasyonda TSK unsurları saldırıyı düzenleyen 5 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi. MSB’den yapılan açıklamada “Şemdinli Balkayalar bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 PKK’lı teröristin, Derecik bölgesinde yol yapım çalışması yapan ve evine ekmek götürmekten başka amacı olmayan masum işçi kardeşlerimize saldıran terörist gruptan olduğu belirlendi.” bilgisine yer verildi.
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