İşçilere saldıran 5 PKK’lı etkisiz

Terör örgütü PKK, Hakkari’nin Derecik ilçesindeki üs bölgesinde yol çalışması yapan işçilere roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırdı. Saldırıda 1 işçiyi şehit oldu, 2 işçi ağır yaraladı. Saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist, komandoların Şemdinli sınır bölgesindeki operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Saldırıya uğrayan işçiler, ilçenin Irak sınırına yakın 2 üs bölgesi arasında yol çalışması yapıyordu. Saldırının haber alınmasının ardından, bölgede komandoların da katıldığı geniş çaplı operasyon başlatıldı.
HAVADAN VE KARADAN ATEŞ ALTINA ALINDI
- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Saldırı haberi alınır alınmaz derhal operasyon başlatılmış, bölge havadan ve karadan ateş altına alınmıştır.” açıklamasını yaptı. Operasyonda TSK unsurları saldırıyı düzenleyen 5 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi. MSB’den yapılan açıklamada “Şemdinli Balkayalar bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 PKK’lı teröristin, Derecik bölgesinde yol yapım çalışması yapan ve evine ekmek götürmekten başka amacı olmayan masum işçi kardeşlerimize saldıran terörist gruptan olduğu belirlendi.” bilgisine yer verildi.