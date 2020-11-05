İşçilere saldıran 5 PKK’lı etkisiz

Spor

Başakşehir'in yıldızı Demba Ba kulüp tarihine geçti

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Manchester United ile karşılaştı. İlk iki karşılaşmada gol atamayan temsilcimiz bu şanssızlığını kırdı. Başakşehir, Manchester United'ın 13. dakikada yaptığı büyük hatayı iyi değerlendirdi ve Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk golünü atma başarısını gösterdi.