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ANKARA

Teröre karşı eğitim zırhı

Türkiye’nin mücadele ettiği terör örgütleri genç nüfusa yöneldi. Öğrencileri hedef alan örgütlerle mücadelede eğitim en önemli faktör.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Polis Akademisince hazırlanan “Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadele ve Eğitim” raporunda terör örgütlerinin eleman devşirme ve radikalleşme faaliyetlerini engellemek amacıyla eğitim kurumlarında yürütülecek bilgilendirme faaliyetlerinin önemine işaret edildi. Raporu hazırlayan Polis Akademisi Başkanlığı Araştırma Görevlisi Hakan Kıyıcı, “Terör örgütleri insan kaynağı devşirmede en çok genç nüfusa yöneliyor. Yeni eleman kazanmak için öğrenciler hedef alınıyor” dedi.

SAPKINLAR DA PKK SAFINDA

Terör örgütlerinin propaganda içerikli duvar yazılarını genellikle okul çevrelerinde yazdıklarını belirten Kıyıcı, “Okullar bu stratejinin en kilit noktası” şeklinde konuştu. Her terör örgütünün insan kaynağı devşirmek için farklı yöntemler kullandığını ifade eden Kıyıcı, “Çok ilginç bir gelişme var mesela. Avrupa’daki çoğu gay ve lezbiyen, PKK saflarında DEAŞ’a karşı savaştı. PKK sadece anorko anarşizme hitap etmiyor, toplumun ‘öteki’ olarak gördüğü çoğu kimliğe hitap ediyor” dedi.

YARDIM ADI ALTINDA TERÖRİST TRANSFERİ

PKK’nın sözde “Kürt Kızılayı” yapılanmasının olduğuna işaret eden Kıyıcı, Avrupalı yabancıların yardım faaliyeti bahanesiyle bölgeye yabancı terörist savaşçı olarak götürüldüğünü belirtti. Terör örgütlerinin de kendilerini yenilemesinden dolayı hiçbir ülkenin terörle mücadele stratejisinin sonsuz bir başarı gösteremeyeceğini kaydeden Kıyıcı, bu soruna karşı risk azaltıcı yöntemlerin kullanılması konusunda okulların en önemli faktör olduğunu vurguladı.

  • Kurumlara protokol önerisi
  • Türkiye’nin PKK, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C gibi farklı radikalleşme süreçlerinden beslenen 4 başat terör örgütüyle mücadele ettiğini belirten Kıyıcı şunları söyledi: “Ülkemizde terör örgütlerinin üniversiteler başta olmak üzere eğitim kurumlarında daha fazla genci şiddet eylemine kanalize etmeye çalıştığını, kendi saflarına katabilmek amacıyla radikalleştirmeye çalıştığını görüyoruz. Bunu engellemek için farklı bakanlıkların, birimlerin senkronize hareket etmesi gerek. Bunun için protokol ve farklı eğitim programlarının yapılması aşikar ve kaçınılmaz bir durum. Türkiye, bunu ne kadar erken aşamada hayata geçirirse uzun vadede terörle mücadele stratejisinde başarı yakalayacağı ortadadır.”

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