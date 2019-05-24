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ŞIRNAK

HDP eski milletvekilinin kardeşi terörden tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya eleman sağlama, kuryelik ile örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski HDP Milletvekili Ferhat Encü'nün kardeşi Veli Encü'nün de bulunduğu öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonunda, aralarında HDP eski Milletvekili Ferhat Encü'nün kardeşi Veli Encü'nün de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal yapılanmasına katılacak kişilerin aktarımıyla ilgili faaliyette bulundukları, kurye ve işbirlikçi olarak çalıştıkları, terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, eski HDP Milletvekili Ferhat Encü'nün kardeşi Veli Encü ile Mazlum G, Mehmet D, ve Şehmus K. mahkemece tutuklandı, S.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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