Gri kategoride aranan terörist böyle yakalandı

Kendisini 'doğa gezgini' olarak tanıtan terörist böyle yakalandı.

Giresun kırsalında ormanlık alanda aç kalan, yiyecek istemek için hidroelektrik santrali (HES) şantiyesine gidince yakalanan 'Aras Faraşin' kod adlı PKK'lı terörist Aras Aslan'ın, kendini, burada çalışanlara 'doğa gezgini' olarak tanıttığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden arananlar' listesinde gri kategoride yer alan Arslan'ın güvenlik güçlerinin çembere aldığı bölgeden çıkmak için HES çalışanlarına para teklif edip, Eynesil ilçesine götürmeleri için plan yaptığı saptandı.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Giresun, Ordu, Gümüşhane, Trabzon ve Tokat kırsalında eş zamanlı başlatılan bahar operasyonları, 1800 kişilik Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekibi, komandolar ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin katılımıyla sürüyor. 17 Mayıs tarihinde Giresun kırsalında yakalanan İranlı 'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu ile 2 gün önce yakalan İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden arananlar' listesinde gri kategorideki 'Aras Faraşin' kod adlı Aras Aslan'ın verdiği ifadeler ve yer göstermesi doğrultusunda yeni bulgular da elde edildi.

Maçka'daki saldırıya katılmışlar

Karadeniz kırsalında son 5 yıldır çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen 2 teröristin, 2 yıl önce Maçka ilçesinde Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü şehit eden terörist grubun içinde yer aldığı ortaya çıktı.

Terörist Aras Aslan'ın Trabzon kırsalında bölgede olabileceği tahmin edilen farklı terörist gruplarla buluşabileceği ihtimali üzerine de JÖH ve komando timleri Trabzon-Gümüşhane-Giresun sınır bölgesinde konuşlandırıldı.

Kendini doğa gezgini olarak tanıtmış

Aras Aslan'ın Gümüşhane-Giresun sınır bölgesinden yürüyerek Espiye kırsalına geldiği belirlendi. Terörist Behrüz Dudkanlu'nun güvenlik güçlerine gösterdiği depolar imha edilince aç kalan Arslan'ın HES şantiyesine gitmeye karar verdiği ortaya çıktı.

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Teröristin, telsizini ve diğer elektronik eşyalarını kırdığı, üzerindeki sivil kıyafetler ile sırt çantası ve elindeki sopasıyla kendini 'doğa gezgini' olarak tanıtıp, yiyecek istediği bildirildi. Şantiyedekilerin iftar saatini bekleme bahanesiyle oyalayıp, jandarmaya bildirmesi üzerine Arslan yakalandı. Teröristin, askerin çembere aldığı bölgeden çıkmak için HES çalışanlarına para teklif edip, kendini Eynesil ilçesine götürmesi için plan yaptığı saptandı.

Daha önce bölgede etkisiz hale getirilen ve sağ ele geçirilen PKK'lı teröristlerin kendilerini doğa gezgini gibi kamufle edip yaylalarda dolaştığı, gündüzleri gözetledikleri yayla evleri boşalınca, içeri girip erzak ve yaşam malzemeleri çaldıkları, bu malzemeleri de ormanda belirledikleri depo ve sığınaklara sakladıkları tespit edildi.

Yakalanma anı kamerada

Giresun kırsalında ormanlık alanda aç kalan, yiyecek istemek için gittiği hidroelektrik santrali (HES) şantiyesi çalışanlara kendisini 'doğa gezgini' olarak tanıtan 'Aras Faraşin' kod adlı PKK'lı terörist Aras Aslan'ın düzenlenen operasyonla yakalanma anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde, HES çalışanlarıyla masada oturan teröristin, güvenlik güçlerini karşısında görmesi üzerine şok geçirip kendisini yere attığı, ardından da sivil kıyafetli özel ekiplerce üzerinde arama yapıldığı görülüyor.

OYNAT 00:00 Gri listede aranan teröristin yakalanma anı kamerada İçişleri Bakanlığının 'Terörden Arananlar Listesi'nde Gri kategoride aranan terörist Aras Aslan 'ın yakalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Teröristin Giresun 'un Güce ilçesindeki bir hidroelektrik santralinin yemekhanesinde oturduğu yerde gözaltına alındığı görülüyor. BiP'te paylaş

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15 sığınak ve depo ele geçirildi



Kış üstlenmesini Espiye kırsalında yayla bölgesinde geçiren Behrüz Dudkanlu'nun, Aras Aslan ile kavga edip ayrıldığı, Tunceli üzerinden bahar döneminde yeni takviye grup gelmeyince de teslim olduğu ifade edildi. Behrüz Dudkanlu, yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun ve Trabzon kırsalında depo ve sığınaklar ile geçiş güzergahlarını da tek tek anlattı. Bölgede son 1 haftadır sürdürülen operasyonlarda ele geçirilen sığınak ve depo sayısı 15'e çıktı.

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Mühimmat depoları aranıyor

PKK'lı Behrüz Dudkanlu ve Aras Aslan'ın JÖH timlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun Güce ve Espiye ilçeleri ile Trabzon Maçka ve Tonya ilçeleri kırsalında ayrı yer ve geçiş güzergahları ile sığınakları gösterdiği bildirildi. Sığınaklarda ele geçirilen az sayıda mühimmatın da imha edildiği kaydedildi.

Trabzon ve Gümüşhane kırsalında olduğu değerlendirilen PKK'nın lojistik mühimmat deposunun bulunması için de dağlar didik didik aranıyor. İnsansız hava araçları (İHA) destekli operasyonlarda, iz takip dedektör köpeklerde arama-tarama faaliyetinde kullanılıyor.

Bölgede JÖH timlerinin konuşlandırıldığı, yaylaların İHA ve zırhlı araçlar eşliğinde sürekli kontrol altında tutulduğu bildirildi.