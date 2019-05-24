Bitlis'te terör operasyonu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında düzenlenen ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda, yakın hava desteğinin kullanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, ise sosyal medya hesabı Twitter'dan "Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekâtları ile desteklenen ve hâlen devam eden Hizan/Bitlis bölgesindeki operasyonlarda en az 2 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekâtları ile desteklenen ve hâlen devam eden Hizan/Bitlis bölgesindeki operasyonlarda en az 2 terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/xSXl1fxc0S — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 24 Mayıs 2019

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