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Gündem Bitliste terör operasyonu
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BİTLİS

Bitlis'te terör operasyonu

İçişleri Bakanlığı Bitlis'in Tatvan ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında düzenlenen ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda, yakın hava desteğinin kullanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, ise sosyal medya hesabı Twitter'dan "Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekâtları ile desteklenen ve hâlen devam eden Hizan/Bitlis bölgesindeki operasyonlarda en az 2 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

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