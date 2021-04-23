​Teröristi ara bul yok et: İlkbahar - yaz operasyonları başladı

İhbarcılara kırmızı listedekiler için 10, mavi için 3, yeşil için 2, turuncu için 1 milyona, gri listedeki teröristler için ise 500 bin liraya kadar ödül veriliyor.

İç güvenlik operasyonlarıyla kırsalda tükenme noktasına gelen terör örgütü PKK’yı ülke gündeminden tamamen çıkartmak amacıyla ilkbahar-yaz dönemi operasyonları başlatıldı. Planlaması yapılan 9 bin 630 operasyon, 1 Ekim’e kadar devam edecek. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının yer alacağı operasyonlarda “istihbarata dayalı nokta operasyonlarla terörü kaynağında ara, bul, yok et” stratejisi izlenecek. Operasyonlarla yoğun baskı sürdürülecek ve bölge teröristlere dar edilecek.

DÜNYA Türk SİHA'ları PKK elebaşı Öcalan'ın yaşadığı evi yerle bir etti

6,5 AYDA 75 TERÖRİST

1 Ekim 2020-15 Nisan 2021 arasında düzenlenen sonbahar-kış operasyonları da başarıyla tamamlandı. Bu dönemde yapılması planlanan 7 bin 424 operasyona rağmen 8 bin 915 operasyon icra edildi. 75 teröristin etkisiz hale getirildiği bu operasyonlarda 915 sığınak ve mağarada 233 mayın/EYP, 292 silah, 465 el bombası, 891 tüp ve 31,6 ton yaşam malzemesi ele geçirildi.

GÜNDEM PKK'nın kozmik derneği

Kırmızı listeye 31 çizik

Son 6 yılda terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticisi konumundaki 465 elebaşı etkisiz hale getirildi. 2015’ten bu yana düzenlenen operasyonlarda bu teröristlerden 401’inin PKK, 16’sının DHKP-C, 15’inin DEAŞ, 9’unun MLKP, 7’sinin FETÖ, 6’sının TKP/ML, 3’ünün Hizbullah, 2’sinin THKP-C, 2’sinin DKP/BÖG, birer teröristin ise Vasat, MKP, El Kaide ve HTŞ mensubu olduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 31’i kırmızı, 27’si mavi, 28’i yeşil, 64’ü turuncu, 315’i ise gri listede aranıyordu. Aranan listesinde 1276 terörist bulunuyor.