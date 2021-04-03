Gündem PKKnın kozmik derneği
DİYARBAKIR

​PKK'nın kozmik derneği

PKK'nın kozmik derneği

Diyarbakır’da MEBYA-DER’e baskın düzenleyen polis, PKK’nın kozmik birimiyle karşılaştı. Derneğin, anaokulu ve ortaöğretim kurumlarını takibe alarak, örgüt üyesi ailelerin çocuklarını özel olarak yetiştirdiği tespit edildi. Çeşitli kişilerden toplanan paralarla da şehirde terör örgütüne yakın 2 bin 700 aileye düzenli para verildi. PKK’nın STK yapılanmasının çatı örgütü olduğu ortaya çıkan MEBYA-DER (Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği), takip ettiği çocukları örgütün talebi doğrultusunda avukat, doktor, öğretmen gibi mesleklere yönlendiriyor.

Şahin Şen Yeni Şafak
​PKKnın kozmik derneği
Terör örgütü PKK’nın çatı derneği MEBYA-DER, Diyarbakır’daki bazı anaokulları ve ortaöğretim kurumlarını takibe almış.

Diyarbakır’da geçtiğimiz mart ayında operasyon düzenlenen Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin (MEBYA-DER) terör örgütü PKK’nın STK yapılanmasının çatı örgütü olduğu ortaya çıktı. PKK’nın bu dernek aracılığıyla çocukları anaokulundan itibaren takibe aldığı, dağ kadrosunda bulunan teröristler ve ölen teröristlerin kayıtlarını tuttuğu belirlendi.

ABD'nin terör koordinatörü: Suriye Temsilcisi sadece PKK ile görüşüyor
DÜNYA
ABD'nin terör koordinatörü: Suriye Temsilcisi sadece PKK ile görüşüyor

ÇOCUKLARI TAKİBE ALDILAR

  • Yeni Şafak, terör örgütü PKK’nın STK ayağını oluşturan MEBYA-DER soruşturmasına ilişkin çarpıcı detaylara ulaştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada derneğin bazı anaokullarında çocukları takip altına aldığını belirledi. Özellikle yakınları PKK’nın dağ kadrosunda olan ailelerin çocuklarının eğitim giderlerinin karşılandığı, ideolojik eğitimler verildiği, ailelere maddi yardım yapıldığı tespitler arasına girdi.

‘PKK petrolüne dokunma’ füzesi
DÜNYA
‘PKK petrolüne dokunma’ füzesi

AVUKAT, DOKTOR, ÖĞRETMEN

Takip edilen bu çocukların örgütün ihtiyaçlarına göre sivil kadrolar için hazırlandığı öğrenildi. Derneğin bu çocukları örgüt üst yönetiminin isteğine ve yeteneklerine göre avukat, doktor, öğretmen gibi kamu kurumlarına sokabilecekleri alanlarda yetiştirdikleri belirlendi. Dernekte ele geçirilen belgelerde bazı anaokulları ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören çocukların takip edildiği ve ailelerine para gönderildiği tespit edildi.

Üç PKK'lı terörist iki milyon dolarla yakalandı
GÜNDEM
Üç PKK'lı terörist iki milyon dolarla yakalandı

PKK’LILARIN AİLESİNE PARA

  • Alınan bilgiye göre dernek, öldürülen ve dağda olan teröristlerin “yurtsever” ve “değer ailesi” olarak adlandırılan yakınlarını da finanse ediyor. Dernek arşivinden çıkan belgelerde MEBYA-DER’in Diyarbakır’da 2 bin 700 örgüte müzahir aileyi, bağış yapanlar aracılığı ile finanse ettiği öğrenildi. Derneğin dağ kadrosundan şehir merkezine gelen teröristleri bu ailelerin evlerine göndererek gizlediği de dernekten çıkan belgelere yansıdı.

PKK Suriye’de 2 ayda 4 bin genci kaçırdı
DÜNYA
PKK Suriye’de 2 ayda 4 bin genci kaçırdı

Ölenlerin izini sürüyor

Derneğin PKK ile eşgüdümlü çalıştığı da ele geçirilen belgelerle kanıtlandı. Operasyonlarda öldürülen, ancak vücut bütünlüğü olmadığı için kimliği belirlenemeyen, DNA’ları alındıktan sonra isimsiz mezarlara gömülen teröristlerin kimlikleri söz konusu dernek tarafından tespit edilmiş. Kandil’le irtibata geçerek ölen teröristlerin kimliklerini alan dernek üyeleri, mezarlarda işaretlemeler yaptı, hangi teröristin nerede gömülü olduğunu haritalandırdı. Bu haritalar da dernek arşivinde ele geçti. Ayrıca derneğin, sınır ötesinde öldürülen teröristlerin cenazelerinin getirilip defnedilmesi gibi birçok faaliyet yürüttüğü de öğrenildi.

Fransa'da PKK'ya operasyon: Örgüt bağlantılı dernek ve iş yerlerine baskın
DÜNYA
Fransa'da PKK'ya operasyon: Örgüt bağlantılı dernek ve iş yerlerine baskın

1994 ARŞİVİ ELE GEÇTİ

  • MEBYA-DER binasında ele geçen dokümanlarda PKK’nın 1994 yılında gerçekleştirdiği bütün eylemlerin arşiv kayıtlarına da ulaşıldı. Gün ve saat bilgisi ile saldırılara katılan ve planlayan teröristlerin, şehit olan güvenlik güçleri ile ölen teröristlerin kimlik bilgileri de detaylı olarak dernek kayıtlarında ele geçirildi. İncelenen belgelerde öldürülen 1338 teröristin kimlik bilgisi ile dağ kadrosunda aktif faaliyet yürüten 48 PKK’lı teröristin kimliğine de ulaşıldı.

MİT PKK’lı teröristi Suriye’de paketledi
DÜNYA
MİT PKK’lı teröristi Suriye’de paketledi
Abone Ol Google News
Savaş rüzgarları

Savaş rüzgarları

​Rusya, bölgeye zırhlı araçlar ve binlerce asker sevk ediyor.
Sincar düğümü

Sincar düğümü

Irak makamlarının ​tanıdığı süre bitti, PKK çıkmıyor.
Oldubitti oylama ilk değil

Oldubitti oylama ilk değil

​​Eski Meclis Başkanları da tekrarlatmış.
Daha sıkı tedbirler gerekiyor

Daha sıkı tedbirler gerekiyor

Prof. Dr. Yavuz, vakit kaybetmeden yeniden kapanma önerisinde bulunuyor.
PKK'nın kozmik derneği

PKK'nın kozmik derneği

Örgüt üyesi ailelerin çocuklarını özel olarak yetiştirdikleri tespit edildi.
Almanya'da tepki çeken görüntü

Almanya'da tepki çeken görüntü

Alzheimer hastası Türk'ü silahla vurdular.
Bakan Kasapoğlu'ndan Otizm paylaşımı

Bakan Kasapoğlu'ndan Otizm paylaşımı

​2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekti.
PKK'lılar cezaevine gönderildi

PKK'lılar cezaevine gönderildi

Avrupa'da "terörün finansmanına" darbe vuruldu.

​Kongre binası "bir dış tehdit" nedeniyle kapatıldı.

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs verilerini açıkladı.

​AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine ekonomi reformlarını anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.