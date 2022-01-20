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ANTALYA

Testi pozitif çıkan zanlı tuluma sarılarak adliyeye götürüldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde Alman uyruklu hayvansever kadının aracına taşla saldırarak camlarını kıran şahıs yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
Testi pozitif çıkan zanlı tuluma sarılarak adliyeye götürüldü
Testi pozitif çıkan zanlı tuluma sarılarak adliyeye götürüldü.

Şahsın Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu jandarma ekipleri tarafından tulum giyilerek adliyeye sevk edildi.
Alanya’ya yerleşerek Bektaş Mahallesinde büyük bir arazi kiralayan Alman Nicola Sevindi, kendisini hayvan bakımına adadı. Çiftliğinde at, eşek ve çok sayıda köpek besleyen Nicola, iki gündür yaşadığı olaylar sebebiyle diken üstünde. Nicola, dün sabah kalktığında ise aracının tüm camlarının parçalandığını gördü.

Testi pozitif çıkan zanlı tuluma sarılarak adliyeye götürüldü.
Testi pozitif çıkan zanlı tuluma sarılarak adliyeye götürüldü.
  • İki gün arayla aracına yapılan saldırıların ardından çok korktuğunu söyleyen Nicola Sevindi, "Ben bu insanlara ne yapıyorum? Kadınlığımı unuttum ve tüm hayatımı çiftliğimde bulunan hayvanların bakımına adadım. Yeter artık, bana yardım etsin yetkililer. Kendi hayatımdan değil ancak hayvanlarımın hayatımdan endişe ediyorum" şeklinde konuştu.

Testi pozitif çıkan zanlı tuluma sarılarak adliyeye götürüldü.
Testi pozitif çıkan zanlı tuluma sarılarak adliyeye götürüldü.


Kadının şikayetinin ardından araca taşlı saldırında bulunan Y.K.(28), jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın yapılan Covid-19 testinde durumu pozitif çıktı. Bunun üzerine hem şahıs hem de görevli jandarma personeli koruyucu elbise olan tulum giydi. Jandarma ekipleri, koruyucu elbiseler içerisinde şahsı adliyeye sevk etti.

Mersin'de korkunç olay: Hamile eşini de katledip bahçeye gömmüş
FOTOĞRAF 10
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Olay, Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi Uygur Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. <br><br>İddiaya göre, yabancı uyruklu Nasır A. eşinin kuzeni Muhammet A.’yı (22) 8 Ocak 2022’de odunla darp ederek ağır yaraladı.
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Şuuru kapalı olarak hastaneye kaldırılan Muhammet A. 16 Ocak’ta yaşamını yitirdi.
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Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli Nasır A. kısa sürede yakalanarak ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Polisin çalışması, eş cinayetini ortaya çıkardı<br><br>
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Cinayetten sonra araştırma yapan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı Nasır A.’nın 4 aylık hamile eşi Rim A.’nın (23) yeğeniyle yaptığı görüşmede en son 22 Aralık’ta gördüğünü ve o günden beri kayıp olabileceğini öğrendi.
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Kayıp kadından çevredeki hiç kimsenin haberi olmaması üzerine araştırmasını sürdüren polis ekipleri, zanlı Nasır A.’nın eşini de öldürdüğünü değerlendirerek diğer aile bireyi 6 şahsı gözaltına aldı.
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Gözaltına alınan şüphelilerden biri, Nasır A.’nın karısını öldürüp evlerinin 150 metre arka kısmında bulunan briket fabrikasının bahçesindeki sazlık alana gömdüğünü söyledi.
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Bunun üzerine dün bölgede kazı yapan polis ekipleri, hamile kadının cesedini buldu. Gömüldüğü yerden çıkarılan kadının cansız bedeni, olay yeri ve savcının incelemesinin ardından cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı.
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6 şüphelinin işlemleri sürüyor<br><br>Tutuklu bulunan cinayet zanlısının eşini sosyal medya hesaplarının şifresini vermediği için çıkan tartışmada sert bir cisimle darp ederek öldürdüğü ileri sürüldü. Mahalle sakinleri de olay karşısında şok olduklarını belirterek, önce karısını sonra da görgü tanığı bırakmamak için kuzenini öldürdüğünü duyduklarını söyledi.
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Tutuklu bulunan Nasır A.’nın yanı sıra cinayetten sonra ona yardım ettiği iddia edilen ve olayı bilerek gizleyen 6 şüphelinin ise emniyette işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Mersin'de korkunç olay: Hamile eşini de katledip bahçeye gömmüş
Mersin'de 10 gün önce eşinin kuzenini öldürmekten tutuklanan yabancı uyruklu cinayet zanlısının kayıp olarak aranan 4 aylık hamile karısını da öldürüp, evlerinin arkasında bulunan bahçedeki sazlığa gömdüğü ortaya çıktı. Polisin titiz çalışması ile çözülen ikinci cinayetin ardından olayla ilgili aynı aileden 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

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