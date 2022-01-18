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NİĞDE

Niğde'de yabancı uyruklu şahıs doktora saldırdı

Niğde'de doktora zorla ilaç yazdırmak isteyen yabancı uyruklu şahıs, talebi yerine getirilmeyince doktor ve beraberindeki sağlık çalışanlarına saldırdı. Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Niğdede yabancı uyruklu şahıs doktora saldırdı
Niğde'de yabancı uyruklu şahıs doktora saldırdı​

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Polikliniğinde gelen randevusuz yabancı uyruklu hasta zorla Noroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Halil ibrahim Akçay’a ilaç yazdırmak istedi. Doktorun “biraz bekleyin demesi” üzerine yumrukla saldırdı.

Güvenlik görevlilerin gelmesiyle hasta etkisiz hale getirildi. Yabancı uyruklu hasta polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA: HASTANEDE DE HASAR OLUŞTU

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yakup Çetinkaya olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Nöroloji Polikliniğinde randevusu olmayan yabancı uyruklu hasta zorla ilaç yazdırmaya çalışmış ve beklemek istemediğini belirterek doktorumuza ve sağlık çalışanlarımıza saldırmıştır. Doktorumuzun yaralandığı olayda, hastanemizde de hasar oluşmuştur! Etik dışı talepler kabul edilemez! Doktorumuza geçmiş olsun diyor bu tür insanlık dışı olayların bir daha olmamasını temenni ediyoruz” dedi.

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