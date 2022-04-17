Tevfik Göksu'nun İmamoğlu'nu hedef alan açıklamaları sosyal medyanın gündeminde: Zavallı kimdir?

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de yayınlanan bir programda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'yu hedef alarak 'zavallı' ifadelerini kullanmıştı.
"ZAVALLI KİMDİR BİLİYOR MUSUNUZ?"
Geçtiğimiz hafta cuma günü İBB Meclis görüşmelerinde Tevfik Göksu'nun İmamoğlu'na verdiği 'zavallı' yanıtı sosyal medyanın gündemine oturdu.
Göksu 'Zavallı kimdir biliyor musunuz?' diyerek başladığı konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"AK Parti yöneticilerine, şahsıma, bakanlarımıza ve meclis üyesi arkadaşlarımıza "zavallı" diye bir ifade kullandı. Bu ifadeyi önce sehven kullanmıştır, maksadını aşan bir ifadedir... Büyükşehir Belediye Başkanı'na yardımcı olmam gerekiyor. 'Zavallı' kimdir biliyor musunuz? 3 yılın sonunda başlayıp bitirdiği tek bir projesi olmadığı için koskoca Genel Başkanı'nı 60 liralık musluk açılışına davet edene zavallı denir."