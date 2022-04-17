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Gündem Tevfik Göksunun İmamoğlunu hedef alan açıklamaları sosyal medyanın gündeminde Zavallı kimdir?
POLİTİKA

Tevfik Göksu'nun İmamoğlu'nu hedef alan açıklamaları sosyal medyanın gündeminde: Zavallı kimdir?

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun, geçtiğimiz cuma günü İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldığı konuşma, sosyal medyanın gündemine oturdu. İmamoğlu'nun AK Parti'li yöneticileri hedef alan 'zavallı' açıklamasına gönderme yapan Göksu, "Büyükşehir Belediye Başkanı'na yardımcı olmam gerekiyor. 'Zavallı' kimdir biliyor musunuz? 3 yılın sonunda başlayıp bitirdiği tek bir projesi olmadığı için koskoca Genel Başkanı'nı 60 liralık musluk açılışına davet edene zavallı denir." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Tevfik Göksunun Ekrem İmamoğlunu hedef alan açıklamaları sosyal medyanın gündeminde: Zavallı kimdir?
Tevfik Göksu - Ekrem İmamoğlu

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de yayınlanan bir programda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'yu hedef alarak 'zavallı' ifadelerini kullanmıştı.

Tevfik Göksu'nun İmamoğlu'nu hedef alan açıklamaları sosyal medyanın gündeminde: Zavallı kimdir?
OYNAT 02:23
Tevfik Göksu'nun İmamoğlu'nu hedef alan açıklamaları sosyal medyanın gündeminde: Zavallı kimdir?
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun, geçtiğimiz cuma günü İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldığı konuşma, sosyal medyanın gündemine oturdu. İmamoğlu'nun AK Parti'li yöneticileri hedef alan 'zavallı' açıklamasına gönderme yapan Göksu, 'Büyükşehir Belediye Başkanı'na yardımcı olmam gerekiyor. 'Zavallı' kimdir biliyor musunuz? 3 yılın sonunda başlayıp bitirdiği tek bir projesi olmadığı için koskoca Genel Başkanı'nı 60 liralık musluk açılışına davet edene zavallı denir.' ifadelerini kullanmıştı.

"ZAVALLI KİMDİR BİLİYOR MUSUNUZ?"

Geçtiğimiz hafta cuma günü İBB Meclis görüşmelerinde Tevfik Göksu'nun İmamoğlu'na verdiği 'zavallı' yanıtı sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Göksu 'Zavallı kimdir biliyor musunuz?' diyerek başladığı konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"AK Parti yöneticilerine, şahsıma, bakanlarımıza ve meclis üyesi arkadaşlarımıza "zavallı" diye bir ifade kullandı. Bu ifadeyi önce sehven kullanmıştır, maksadını aşan bir ifadedir... Büyükşehir Belediye Başkanı'na yardımcı olmam gerekiyor. 'Zavallı' kimdir biliyor musunuz? 3 yılın sonunda başlayıp bitirdiği tek bir projesi olmadığı için koskoca Genel Başkanı'nı 60 liralık musluk açılışına davet edene zavallı denir."

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