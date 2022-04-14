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Gündem İBB Başkanı İmamoğlu Öğrencilere ulaşım zammı iptali kararını tabii ki veto edeceğim
POLİTİKA

İBB Başkanı İmamoğlu: Öğrencilere ulaşım zammı iptali kararını tabii ki veto edeceğim

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, öğrencilere yüzde 40'lık ulaşım zammı kararının İBB Meclisi'nde oy çokluğuyla iptal edilmesini veto edeceğini duyurdu. İmamoğlu konuya ilişkin açıklamasında, "Öğrencilere ulaşım zammı iptali kararını tabii ki veto edeceğim." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB Başkanı İmamoğlu: Öğrencilere ulaşım zammı iptali kararını tabii ki veto edeceğim
Ekrem İmamoğlu

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçtiğimiz hafta il genelindeki ulaşım tarifelerine zam yapmıştı.

Buna göre; tam bilet 7 lira 67 kuruş, öğrenci için bir basım ücreti 3 lira 74 kuruşa yükselmişti. Aylık tam abonman ücreti 602 TL'ye, öğrenci aylığı ise 109 TL'ye çıkmıştı.

İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam
GÜNDEM
İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam

Öğrenciler söz konusu kararı düzenledikleri eylemlerle protesto ederken, AK Parti grubu kararın iptali için İBB Meclisi'ne başvuru yaptı.

İBB MECLİSİ ZAM KARARINI İPTAL ETTİ

Bugün görüşülen öğrenci ulaşımına zam kararı, oy çokluğuyla iptal edildi.

İBB Başkanı İmamoğlu: Öğrencilere ulaşım zammı iptali kararını tabii ki veto edeceğim
OYNAT 00:48
İBB Başkanı İmamoğlu: Öğrencilere ulaşım zammı iptali kararını tabii ki veto edeceğim
İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, öğrencilere yüzde 40'lık ulaşım zammı kararının İBB Meclisi'nde oy çokluğuyla iptal edilmesini veto edeceğini duyurdu. İmamoğlu konuya ilişkin açıklamasında, 'Öğrencilere ulaşım zammı iptali kararını tabii ki veto edeceğim.' dedi.

İMAMOĞLU: TABİİ Kİ VETO EDECEĞİM

Kararın ardından Meclis'te söz alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Öğrencilere ulaşım zammı iptali kararını tabii ki veto edeceğim." dedi.

Tevfik Göksu duyurdu: İstanbul'da öğrenci ulaşımına yüzde 40'lık zam geri alındı
GÜNDEM
Tevfik Göksu duyurdu: İstanbul'da öğrenci ulaşımına yüzde 40'lık zam geri alındı

Tevfik Göksu duyurdu: İstanbul'da öğrenci ulaşımına yüzde 40'lık zam geri alındı
OYNAT 01:51
Tevfik Göksu duyurdu: İstanbul'da öğrenci ulaşımına yüzde 40'lık zam geri alındı
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, CHP yönetimindeki İBB tarafından öğrenci ulaşımına yapılan yüzde 40'lık zammın, Cumhur İttifakı oylarıyla İBB Meclisi'nde geri alındığını duyurdu.
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