THY 2021 yılını 959 milyon dolar net kârla kapattı: Yeni ufuklara odaklandık

Global havacılık sektörü, tarihinin en ağır krizini yaşadığı ve en ağır kayıplarını verdiği bir süreyi geride bırakıyor. Türk Hava Yolları (THY), bu zorlu dönemde Covid-19 salgını kaynaklı krizin etkilerine rağmen 2021’de gelirlerini %59 artışla 10,7 milyar dolara çıkardı. 2021 yılında 1,4 milyar dolar esas faaliyet kârı elde eden THY’nin net kârı 959 milyon dolar oldu. THY’nin nakit yaratma potansiyeline işaret eden faiz, amortisman ve vergi öncesi karı ise 3,7 milyar dolar oldu.

Ahmet Bolat

AVRUPA’NIN UÇUŞ LİDERİ

Emsal havayollarından daha başarılı bir performans ortaya koyan THY, 2021 yılında Avrupa’da en çok uçuş yapan network taşıyıcısı oldu. Türkiye turizminin dünyada en hızlı toparlanmayı sergilemesi THY’nin operasyonlarını destekledi. Türk Hava Yolları’nın geniş uçuş ağı, kuvvetli tarife yapısı ve üstün hijyen standartları pandeminin etkilerini hızlıca geride bırakmasında etkili oldu.

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KÜRESEL KARGO’DAKİ PAZAR PAYI YÜZDE 5,2

Salgın sürecinde kargo taşımacılığının katkısı ile kriz dönemini fırsata çeviren THY, filosundaki geniş gövde yolcu uçaklarını da Turkish Cargo’nun hizmetine açtı. THY’nin kargo geliri, geçen yıl 2019’a göre %125 artarak 4 milyar dolara çıktı. Kargo birim gelirleri yüzde 28, toplam kargo gelirleri ise 77% artan Turkish Cargo’nun pazar payı 2021 yılında %5,2’ye çıkarak dünya genelinde 5’inci sıraya yükseldi. 2011’de yüzde 1 olan THY’nin dünya kargo pazarındaki payı yüzde 5,2’ye yükseldi.

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Rakamları değerlendiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bu yılki hedeflerini ve Türk Hava Yolları’nda yaşanan son gelişmeleri anlattı. Genel Müdür Bilal Ekşi ve diğer üst düzey yöneticilerin de katıldığı toplantıda konuşan Polat, “Dünya havacılık tarihinin en zor döneminden geçtik. Bölgesel çaplı krizler dışında, tarihin hiçbir döneminde uçuşların dünya genelinde bu şekilde durduğu ve yavaşladığı bir dönem yaşanmadı. En zor günlerin geçtiğine ve sektörümüz için yeni bir başlangıç yapma zamanının geldiğine inanıyorum” dedi.

YENİ UFUKLARA ODAKLANDIK

Pandemi sürecinde, gerek ülkelerin uyguladığı kısıtlamalar, gerekse yolcuların uçuş alışkanlıklarındaki değişiklikler sebebiyle THY’nin de yolcu sayıları anlamında ciddi oranda etkilendiğini belirten Bolat, “Pandemi kaynaklı küresel kriz tüm olumsuzluğuna karşın, kazandırdığı deneyim ve ortaya çıkardığı fırsatlarla yeni ufuklara odaklanmamızı sağladı. Havayolu seferlerinin durduğu, yolcu taşımacılığının kısıtlandığı noktada, kargo uçuşlarıyla krizi fırsata dönüştürdük. 2022 yaz dönemi ile birlikte büyümemizi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

2019 HEDEFLERİNİ AŞARIZ

Bolat; Kuzey, Orta ve Güney Amerika bölgelerinde ilave uçuş noktalarında devreye almayı planladıkları yeni noktalarla birlikte 2019’daki kapasitenin üzerine çıkmayı hedeflediklerini anlattı. Bolat, şu mesajları verdi: "Liderlik, ekip ruhu, takım çalışması ve dayanışma konusunda çok önemli mesajlar içerir. Bu kelimeler yeni döneminde benim de çok değer verdiğim kavramlar olacak.”

Bolat; Covit-19 sürecinde personelin gösterdiği fedakârlığı geçen yıl yüksek miktarda zam yaparak ödüllendirdiklerini anlatan Bolat, bu yılki operasyonların iyi gitmesi durumunda bağlı iştiraklerde de benzer bir ödüllendirme yapmayı planladıklarını kaydetti. Bu yıl bin kabin memuru ve 250 teknik personelden ek bir istihdam yapacaklarını belirten Bolat, ihtiyaca göre ek istihdam duyurularına çıkabileceklerini kaydetti.

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Risklerle mücadelede şartlar eşit

Basın toplantısında sorularımızı cevaplandıran THY Yönetim Kurulu ve İrca Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Boeing’den kaynaklanan teslimat sorunlarını aşmak için uçuk kiralama yöntemine ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ifade etti. Anadolu Jet’in filosunu yenileme hedefleri olduğunu da belirten Bolat, bu amaçla 10 civarında uçak temin etme arayışında olduklarını kaydetti. Rusya-Ukrayna savaşı ve akaryakıt fiyatlarındaki yükselmenin olumsuz etkileriyle ilgili olarak da Polat, “Bütün şirketler için durum aynı, hepimiz aynı gemideyiz” cevabı verdi.

Bilal Ekşi

Harkiv biletlerini ucuza sunduk

Ukrayna’dan sivillerin tahliyesi konusundaki sorulara cevap veren THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Rusya’nın müdahale ihtimaline karşın Ukrayna kenti Harkiv’e ek sefer koyduklarını ancak bu seferlerin Türkiye vatandaşlarından yeteri katar ilgi görmediğini ifade etti. Ekşi, tavan fiyatını 220 dolar olarak belirledikleri indirimli biletlerin çoğunlukla başka ülke mensubu yolcular tarafından tercih edildiğini dile getirdi. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızı Türkiye’ye taşımanın THY için milli bir görev olduğunu vurgulayan Ekşi, yeni görevler için her zaman hazır olduklarını kaydetti.

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