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İSTANBUL TÜRKİYE EKONOMİSİ

MÜSİAD’dan Albayrak’a ziyaret

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Mustafa İlhan Yeni Şafak
MÜSİAD’dan Albayrak’a ziyaret
Dün gerçekleşen ziyarette MÜSİAD Genel Başkanı Muhmut Asmalı, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak’a el işlemeli bir seramik tabak hediye etti.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Albayrak Grubu’nu ziyaret etti. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Başkanvekili Nuri Albayrak, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Albayrak ve Üst Düzey Yöneticisi (CEO)Ömer Bolat tarafından ağırlanan MÜSİAD Başkanı Asmalı, grup şirketlerinin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş da hazır bulundu.

Mahmut Asmalı-Ahmet Albayrak
Mahmut Asmalı-Ahmet Albayrak

YERLİ ÜRETİMLE EKONOMİYE BÜYÜK KATKI VERİYOR

Başkan Asmalı, Türkiye’nin köklü yapılarından olan Albayrak Grubu’nun, 1952 yılından bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar ve her dönemde sergilediği milli ve yerli üretim stratejisiyle ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını söyledi. Asmalı, “Makine ve savunma sanayiinden tarımsal üretime, inşaat ve lojistikten tekstil alanındaki çalışmalara birçok sektörde üretim ve yatırımın ana aktörleri arasında bulunan Albayrak Grubu, sürdürdüğü sorumlu yayıncılık faaliyetleri ile de gündem oluşturan çalışmalar ortaya koyuyor” dedi.

GÜÇLÜ TÜRKİYE İDEAİLİNİN HAMİSİ

Albayrak Grubu’nun, 15 Temmuz hain darbe girişiminde ortaya koyduğu mücadele ile milli duruşunu bir kez daha ilan ettiğine dikkat çeken Asmalı, “Özellikle son dönemde savunma sanayiinde hayata geçirdiği vizyoner projelerle adından söz ettirdi. Bu vesileyle aydınlık yarınlarımız için şehadete yürüyen Mustafa Cambaz kardeşimizi de rahmetle anıyor, güçlü Türkiye idealinde birlikte yürüdüğümüz Albayrak Grubu’na çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

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