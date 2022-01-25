Gündem TİKA bu yıl Pakistanda 50den fazla proje başlatacak
ANKARA

TİKA bu yıl Pakistan'da 50'den fazla proje başlatacak

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) eğitim, sağlık ve tarım sektörlerinin gelişmesine yardımcı olmak için Pakistan'da bu yıl 50'den fazla yeni projeyi yürüteceği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
TİKA bu yıl Pakistanda 50den fazla proje başlatacak
TİKA bu yıl Pakistan'da 50'den fazla proje başlatacak.

TİKA'nın Pakistan Program Koordinatörü Muhsin Balcı, başkent İslamabad'a ziyareti sırasında çeşitli temaslarda bulundu.

Balcı, yaptığı açıklamada, "TİKA, şu anda 150'den fazla ülkede projeler yürütüyor ve kurulduğumuzdan bu yana 30 binden fazla projeye imza attık. Bu projelerde eğitim, sağlık ve tarım alanındaki bilgi ve uzmanlığımızı Balkanlar'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar çok sayıda ülkeyle paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Pakistan'a teknik destek sağlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Balcı, "Pakistan, bizim için yabancı bir ülke değil. Bu millet, bizi koşulsuz destekledi ve kalplerimiz birbirimiz için atıyor." dedi.

Balcı, eğitim, sağlık ve tarım sektöründe desteklerini artırdıklarını vurgulayarak, "Şirketler teknik desteğimiz için bize geliyor ve en iyi hizmeti en iyi şekilde vermek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Amacımız; bu yıl Pakistan'da genç yeteneklere yönelik organizasyonları kolaylaştıracak 50'den fazla projeyi başlatmak." diye konuştu.

TİKA'nın kent sakinlerinin güvenli içme suyuna erişimini sağlamak için üç şehirde 3 su filtreleme tesisi kurduğu bilgisini paylaşan Balcı, "Su filtreleme tesislerimiz, Pakistanlı kardeşlerimiz için bu millete olan sevgimizi ve ilgimizi gösteren bir başka projedir." ifadesini kullandı.

Balcı, Pakistanlı yetkililerin teknik destek söz konusu olduğunda TİKA'ya güvendiklerini belirterek, "Gelecek yıllarda bu iş birliğini tarım alanında da geliştirmeyi planlıyoruz." dedi.

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