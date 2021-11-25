Dünya TİKA Kabildeki yetimlere destekte bulundu
ASYA

TİKA Kabil'deki yetimlere destekte bulundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Tahiye Mesken yetimhanesine gıda, temizlik malzemeleri ve yakıt desteği sağladı.

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Haber Merkezi AA
TİKA Kabildeki yetimlere destekte bulundu. TİKAnın faaliyetleri
TİKA

TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, malzemelerin teslimi için yetimhanede düzenlenen törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın, Türkiye devleti ve halkının yardımlarını ulaştırmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Tahiye Mesken yetimhanesinin öncelikli ihtiyaçları olan gıda ve temizlik malzemesini yetkililere teslim ettiklerini ifade eden Çal, TİKA olarak ayrıca söz konusu yetimhanenin yaklaşan kış boyunca yakıt ihtiyacını da karşıladıklarını söyledi.

Çal, "Önümüzdeki günlerde gıda ve tıbbi malzemeleri dağıtımlarımızla insani yardım faaliyetlerimize devam edeceğiz." dedi.

Afganistan Yetimhaneler Müdürü Feyzan Ahmed Kaker de bunun, Türkiye'nin ve TİKA'nın, yetimhanelere yönelik ilk yardımının olmadığını belki daha önce de yetimhane inşasından gıda yardımına kadar birçok alanda faaliyette bulunduğunu kaydetti.

Kaker, "Son zamanlarda yaşanan insani kriz yetimhaneleri de olumsuz etkiledi. Hatta bu yetimhanenin yaklaşık bir hafta tüketecek gıdası kalmıştı. Sağ olsun TİKA böyle bir dönemde bizim yardımımıza koştu." diye konuştu.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Müsteşarı Emre Manav da güzel bir gelecek kurmak için umudu korumanın önemli, bu umudun en önemli parçasının da çocuklar olduğunu vurguladı.

Manav, Türkiye'nin Afganistan'daki yardım faaliyetlerinin devam edeceğini ve Afgan halkını hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını sözlerine ekledi.

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