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Gündem TikTokta uygunsuz videolar paylaşan Pakistanlı sınır dışı edildi
İSTANBUL

TikTok'ta uygunsuz videolar paylaşan Pakistanlı sınır dışı edildi

TikTok platformu üzerinden kadınların uygunsuz videolarını paylaştığı tespit edilen Pakistanlı uyruklu bir kişi hakkında yapılan adli işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

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Haber Merkezi İHA
TikTokta uygunsuz videolar paylaşan Pakistanlı sınır dışı edildi
Pakistan uyruklu N. M. adresi tespit edilerek kolluk kuvvetleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 22 Mart 2022 tarihinde TikTok platformu üzerinden kadınların uygunsuz videolarını paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu N. M. isimli yabancı yapılan araştırmalar sonucu adresi tespit edilerek kolluk kuvvetleri tarafından yakalandı.

Yakalanan yabancı uyruklu şahıs hakkında yapılan adli işleme müteakip Göç İdaresi Binkılıç Geri Gönderme merkezine teslim edildi.

Yabancı, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi personeli ve kolluk kuvvetleri nezaretinde 19.04.2022 tarihinde İstanbul’da havalimanı üzerinden sınır dışı edildi.

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