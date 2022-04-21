İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması: Aranan 617 şüpheli yakalandı

İstanbul Barosu Eski Başkanı Kocasakal 'İslam işgal altında' sözlerine arka çıktı

TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulunan İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal, daha önce kullandığı, 'Biz işgal altında olan İslam ve Müslümanlığı bunların elinden kurtaracağız, bu zihniyetin İslam'a verdiği zararı hiçbir Haçlı Seferi vermemiştir' ifadelerini değerlendirdi. Sözlerinin arkasında olduğunu vurgulayan Kocasakal, 'Tevrat ve İncil'i de okudum. Kur'anı da okudum, defalarca hatmettim. Hz. Peygamber gerçek bir devrimcidir her anlamda söylüyorum' diye konuştu.



