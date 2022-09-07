Tiryakioğlu: İhracatta hedefimiz 13 milyar dolar seviyesini yakalamak

Tiryakioğlu, yaşanan pandemi sürecinin ardından ihracat rakamlarında yaşanan artış oranlarına dikkat çekti. Türkiye’nin bu süreçte tarım ve üretim yönetimleri ile dünyada olası gıda krizlerinin de önüne geçtiğini kaydeden Tiryakioğlu, 2022 yılının ilk sekiz ayında gerçekleştirilen 7.2 milyar dolar ihracat rakamlarının yılsonunda 13 milyar dolar seviyesine ulaşacağını kaydetti.

“GIDANIN STRATEJİK ÖNEMİ ÖN PLANA ÇIKTI”

Tiryakioğlu, yaşanan pandemi sürecinde gıdanın stratejik öneminin ön plana çıktığını ve ülkelerin bu konuda ciddi sınavlar verdiğini dile getirdi.

Türkiye’nin pandemi sürecinden el birliği ile çıktığını aktaran Tiryakioğlu, “Pandemiden dolayı çok kötü iki yıl geçirdik. Gıdanın stratejik önemi de dünyada ön plana çıkmış oldu. Dünyadaki ülkeler bu konuda çok ciddi sınavlar verdi. Biz ülke olarak bu sınavdan devletimizle, tüccarımızla, sanayicimizle, çiftçimizle el birliğiyle başarıyla geçtiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki süreçlerde de tarımın ve gıdanın ön plana çıktığı pozisyonlarda özellikle dikkatli olmamız gerektiğini vurgulamak istiyorum.

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Ülkemiz coğrafi olarak çok stratejik bir konumda. Özellikle dünyada eksen kayması var. Daha önce üretimin çoğunluğu Kanada, Amerika, Brezilya ve Uruguay’da iken şu anda Rusya, Ukrayna, Moldovya ve Kazakistan gibi ülkelerde ekimin artmasıyla birlikte üretimde coğrafi bakımdan ciddi bir kayma oldu. Bu saydığım bölgelerdeki üretim, dünyadaki toplam tahıl üretiminin yüzde 35’ini teşkil etmekte. Bizlerin de Türk ticareti, sanayisi ve ihracatçısı olarak refleksli ve dinamik bir yapısı var. Halihazırda Rusya, Ukrayna, Kazakistan’la ticari ilişkilerimiz neticesinde bu pazarlardan önemli miktarda hammadde temin etmekte, yarattığımız katma değeri 200’ün üzerinde ülkeye ihraç etmekteyiz. Bu da ülkemiz açısından çok büyük önem arz etmektedir” dedi.

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“7.2 MİLYAR DOLAR OLARAK İHRACAT GERÇEKLEŞTİ”

Tiryakioğlu, ihracat rakamlarının 2022 yılının ilk sekiz ayında 7.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeleri ve ihraç edilen ürünleri değerlendiren Tiryakioğlu, “Ağustos ayında İhracat rakamlarımız geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 28 artışla yaklaşık 1 milyar dolar civarında gerçekleşti. 2021 yılının ilk 8 ayında 5.5 milyar dolar olan ihracatımız ise2022 yılının aynı döneminde yüzde 30,3 artışla 7.2 milyar dolar oldu. 2022 yılında sektörümüz 211 ülkeye ihracat yaptı. 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında Irak, Amerika Birleşik Devletleri ve Suriye gelmekte. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ürünler de bitkisel yağ, bisküvi pasta ve buğday unu olarak belirlendi” ifadelerinde bulundu.

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‘TARIMDA YAPAY ZEKA MODELİNİ UYGULAMAK ZORUNDAYIZ’

Tiryakioğlu, tarımda verim ve rekoltenin artması için yapay zeka kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Tarımda yapay zeka modelinin uygulanması ve arazi toplulaştırması ile Türkiye’nin tarımsal üretimde üst sıralara yerleşebileceğini açıklayan Tiryakioğlu, Tarımda yapay zekayı uygulamak zorundayız. Mutlaka ama mutlaka bilimle tarımın birleşmesi gerekiyor. İlgili bakanlıklarımızla da görüşüyoruz ve hedeflerini bu yöne çevirmiş durumdalar. Bizlerin toprak ve kültür yapısı biraz daha farklı. Kazakistan, Ukrayna, Kanada ve Amerika gibi ülkelerde çok geniş topraklar var. Bizlerin toprakları miras yoluyla bölündüğü için parçalı ve küçük arazilerden oluşmakta. Bizim burada toplulaştırmanın dışında birlikte yönetim modelini yani tabiri caiz ise tarım TOKİ’lerini oluşturmamız gerekiyor. Bu sisteme geçersek şu an ülkemizdeki rekolte oranları iki, iki buçuk kat artış sağlayabilir. Bu uzun vadeli bir proje. Bu projeyi Türkiye’de mutlaka gerçekleştirmek zorundayız” dedi.

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‘TAHIL KORİDORU UYGULAMASI İLE DÜNYADA GIDA KRİZİNİN ÖNÜNE GEÇİLMİŞ OLDU’

Tiryakioğlu, tahıl koridoru konusunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlıkların gerekli desteği verdiğini ve bu uygulama ile dünyada olası gıda krizlerinin önüne geçilmiş olduğunu söyledi.

Tahıl koridoru uygulaması ile aynı zamanda Türkiye’nin rekabet avantajı da elde ettiğini dile getiren Tiryakioğlu, “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm ilgili bakanlıklarımıza tahıl koridoru konusunda verdikleri destek dolayısıyla teşekkür ediyorum. Sektör olarak da şahıs olarak da bu sürecin içinde olduğumu düşünüyorum. İlgili bakanlıklarımıza da bu konuda çok ciddi görüşlerimizi beyan ettik. Ukrayna Tarım Bakanı ile de uzun uzun bir görüşme gerçekleşirdik. Böylelikle hem dünyadaki gıda krizinin önüne geçilmiş oldu hem Türkiye’deki gıda enflasyonunun önüne geçilmiş olundu. Hem de Ukrayna’daki o toprakların heba olmaması için tekrar ekilmesi için pozitif etki ettiğini düşünüyoruz. Türkiye de arabuluculuk konusunda bir kez daha kendisini ispatlamış oldu. Bu konuda çok mutlu ve gururluyuz. Sektör olarak Ukrayna’dan çok fazla ithalat yapan firmalarız. Rusya ve Ukrayna bu bağlamda birbirlerine fazlasıyla rakipler. Rakibin biri giderse bu ticaret yapan firmaların dezavantajına oluyor. Ukrayna’nın gelmesiyle tekrar rekabet avantajını elde etmiş olduk” ifadelerinde bulundu.

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“TÜRK SANAYİCİ VE İHRACATÇISI HEDEF RAKAMLARA ULAŞMAK İÇİN HAZIR”

Tiryakioğlu yılın ilk sekiz ayında 7.2 milyar dolar olan ihracat rakamlarını yılsonuna kadar 13 milyar dolar seviyelerine taşıyabileceklerini söyledi.

Türk sanayicisi ve ihracatçısının hedef konulan ihracat rakamlarına ulaşmak için gerekli güce sahip olduğunu ifade eden Tiryakioğlu, “İhracat beklentilerimiz oldukça yüksek. Bunun sebebi de özellikle Ticaret Bakanlığımız ile iç içe çalışıyoruz. Sektörümüzün sorunlarına anında çözüm bulabiliyoruz. Ukrayna’nın açılmasıyla birlikte bu yılın ihracat rakamlarını yüksek kapatacağımızı düşünüyorum. Yılın ilk sekiz ayında yaptığımız 7.2 milyar dolarlık ihracatımızı 13 milyar dolar seviyesine yükselteceğimize inanıyorum. Türk sanayicisi ve ihracatçısının bu ihracat rakamlarına da hazır olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

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