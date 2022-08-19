Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve yönetim kurulu üyelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne kabul etti.
Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul etti. pic.twitter.com/xU6oGVrcLn
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul etti. pic.twitter.com/xU6oGVrcLn— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) August 19, 2022