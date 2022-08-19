Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve yönetim kurulu üyelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne kabul etti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı.
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