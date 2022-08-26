Ekonomi TİM heyeti Mısırdan bin görüşme ile döndü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TİM heyeti Mısır’dan bin görüşme ile döndü

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bu yıl Dubai, Tel Aviv ve Barselona’nın ardından dördüncü ticaret heyet seyahatini Mısır’ın başkenti Kahire’ye yaptı.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
TİM heyeti Mısır’dan bin görüşme ile döndü
Türkiye-Mısır arasındaki ticaret hacmi, 2021’de önceki yıla göre yüzde 40 artışla 6,7 milyar dolara erişti. Bu hacmin 4,5 milyar doları Türkiye’nin Mısır’a ihracatından oluştu. 2021 yılında Mısır’a ihracatımızda kimya, otomotiv, çelik, tekstil, metaller sektörlerimiz en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz sektörler olarak öne çıktı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bu yıl Dubai, Tel Aviv ve Barselona’nın ardından dördüncü ticaret heyet seyahatini Mısır’ın başkenti Kahire’ye yaptı. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonuyla Kahire’ye düzenlenen iş gezisine, mobilya, tekstil ve hammaddeleri, hazır giyim ve konfeksiyon, inşaat malzemeleri, halı, iklimlendirme, maden, kuru meyve ve mamülleri, su ürünleri ve hayvansal mamüller, demir ve demirdışı metaller, kimya, makine maden, elektrik ve elektronik, otomotiv ve yedek parça, makine ve aksesuarları gibi sektörlerden 50’ye yakın ihracatçı katıldı. TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç başkanlığındaki heyetteki firma temsilcileri, 400’den fazla Mısırlı firma temsilcisiyle görüştü.

AFRİKA’DA OLMAYI ÖNEMSİYORUZ

1000’i aşkın yuvarlak masada yapılan iş görüşmelerinde önemli bağlantılar kuruldu. Fiziki ticaret heyeti programı kapsamında birlik başkanları ile Türk iş insanlarından oluşan heyet pazar araştırması için Kahire’de firma ve kurum ziyaretlerinde bulundu.

  • Ziyareti değerlendiren TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Mısır bizim için önemli bir ülke. Denizden sınır komşumuz olan Mısır, Türkiye için Afrika’nın kapısı hüviyetini taşıyor. Mısır pazarında Türk ihracatçıların ve yatırımcıların daha fazla yer almasını önemsiyoruz. Burada ciddi bir potansiyel olduğunu görüyoruz” dedi.

TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç ise Mısır’ın en fazla ithalat yaptığı 100 üründen 43’ünde Türkiye’nin rekabet avantajına sahip ciddi bir ihracatçı konumunda olduğunu gördüklerini vurguladı.

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