Gündem Tokayevden İstanbuldaki patlamayla ilgili taziye mesajı
POLİTİKA

Tokayev'den İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Tokayevden İstanbuldaki patlamayla ilgili taziye mesajı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, mesajında, İstanbul'da meydana gelen terör eylemi sonucunda günahsız insanların hayatını kaybettiğine ilişkin haberi derin üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Tokayev, mesajında "Böylesine zor bir zamanda kardeş Türk halkının acısını tüm samimiyetimizle paylaşıyor, size ve yakınlarını kaybeden ailelere Kazakistan halkı ve kendi adıma taziyelerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Macron'dan Türkiye'ye Türkçe mesaj: Acınızı paylaşıyoruz terörle mücadelede yanınızdayız
GÜNDEM
Macron'dan Türkiye'ye Türkçe mesaj: Acınızı paylaşıyoruz terörle mücadelede yanınızdayız

Dünya liderlerinden İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajları
GÜNDEM
Dünya liderlerinden İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajları

İçişleri Bakanı Soylu: Bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı
OYNAT 01:09
İçişleri Bakanı Soylu: Bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu patlamasında bombayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi. Soylu, ''Özellikle bu konuda gayret gösteren arkadaşlarıma minnettarım. Çünkü eğer yakalanmamış olsalardı nereye gidecekleri konusundaki beyanlarını da verdiler. Nasıl bir operasyonla karşı karşıya kaldığımızı da bu en açık bir şekilde ifade etmektedir. Belki şunu söylemek gerekir. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde, PKK/PYD terör örgütü. Ve tekrar söylüyorum. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Ailelerinin, yakınlarının, dostlarının ve milletimizin başı sağ olsun'' dedi.

İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı
OYNAT 00:34
İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı
Dün meydana gelen patlamanın ardından kapatılan Beyoğlu İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin nöbet tuttuğu İstiklal Caddesi'nde bulunan banklar Beyoğlu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından İstiklal Caddesi yeniden yayaların kullanımına açıldı. İstiklal Caddesi, dün 16.20'de meydana gelen patlamanın ardından emniyet ekiplerinin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında yayaların kullanımına kapatılmıştı.
Burası Alpler değil Türkiye

Burası Alpler değil Türkiye

Karadeniz'in gizli hazinesi: Çok az kişi yaşıyor gören hayran kalıyor.
Büyük indirim başladı

Büyük indirim başladı

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yeni listeyi açıkladı.
Avdagiç yeniden başkan

​İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde kazanan belli oldu.

​Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yeni Şafak'a konuştu.

​Tire'de esrarengiz yangınlar yeniden başladı.

İstiklal Caddesine gelme ve bombayı bırakma anları.

Erdoğan'dan G-20'de Yunanistan'a net mesaj.

​NATO üyesi ülkede iki kişi hayatını kaybetti.

​Ümraniye'de inşaat şantiyesinde yangın.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.