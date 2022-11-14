Tokayev'den İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, mesajında, İstanbul'da meydana gelen terör eylemi sonucunda günahsız insanların hayatını kaybettiğine ilişkin haberi derin üzüntüyle karşıladığını belirtti.
Tokayev, mesajında
"Böylesine zor bir zamanda kardeş Türk halkının acısını tüm samimiyetimizle paylaşıyor, size ve yakınlarını kaybeden ailelere Kazakistan halkı ve kendi adıma taziyelerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
GÜNDEM
Macron'dan Türkiye'ye Türkçe mesaj: Acınızı paylaşıyoruz terörle mücadelede yanınızdayız
GÜNDEM
Dünya liderlerinden İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajları
OYNAT 01:09
İçişleri Bakanı Soylu: Bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu patlamasında bombayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi. Soylu, ''Özellikle bu konuda gayret gösteren arkadaşlarıma minnettarım. Çünkü eğer yakalanmamış olsalardı nereye gidecekleri konusundaki beyanlarını da verdiler. Nasıl bir operasyonla karşı karşıya kaldığımızı da bu en açık bir şekilde ifade etmektedir. Belki şunu söylemek gerekir.
Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde, PKK/PYD terör örgütü. Ve tekrar söylüyorum. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Ailelerinin, yakınlarının, dostlarının ve milletimizin başı sağ olsun'' dedi.
OYNAT 00:34
İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı
Dün meydana gelen patlamanın ardından kapatılan Beyoğlu İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin nöbet tuttuğu İstiklal Caddesi'nde bulunan banklar Beyoğlu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından İstiklal Caddesi yeniden yayaların kullanımına açıldı. İstiklal Caddesi, dün 16.20'de meydana gelen patlamanın ardından emniyet ekiplerinin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında yayaların kullanımına kapatılmıştı.