Macron'dan Türkiye'ye Türkçe mesaj: Acınızı paylaşıyoruz terörle mücadelede yanınızdayız

Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Taksim'e yapılan bombalı saldırının ardınan Türkiye için bir taziye mesajı yayınladı.

13 Kasım 2022 Taksim İstiklal Caddesi

Macron'un, Türkçe yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verildi;

Milletimiz için oldukça anlamlı olan bu günde, tam da 13 Kasım 2015 tarihinde hayatını kaybedenleri anarken, Türk halkı kalbinden, İstanbul'dan, saldırıya uğradı. Türk insanına mesajımız : acınızı paylaşıyoruz. Başımiz sağ olsun. Terörle mücadelede yanınızdayız.

Milletimiz için oldukça anlamlı olan bu günde, tam da 13 Kasım 2015 tarihinde hayatını kaybedenleri anarken, Türk halkı kalbinden, İstanbul'dan, saldırıya uğradı. Türk insanına mesajımız : acınızı paylaşıyoruz. Başımiz sağ olsun. Terörle mücadelede yanınızdayız. REKLAM November 13, 2022

Milletimiz için oldukça anlamlı olan bu günde, tam da 13 Kasım 2015 tarihinde hayatını kaybedenleri anarken, Türk halkı kalbinden, İstanbul'dan, saldırıya uğradı. Türk insanına mesajımız : acınızı paylaşıyoruz. Başımiz sağ olsun. Terörle mücadelede yanınızdayız. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 13, 2022

13 Kasım 2015 Paris saldırısı

PARİS SALDIRISI

13 Kasım 2015’te Paris’teki bir konser salonu, stadyum, restoranlar ve barlara düzenlenen saldırıları Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlenmiş. 130 kişinin ölümüne neden olan saldırılar Fransa topraklarındaki en büyük toplu can kayıplarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

OYNAT 02:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Failler hak ettikleri şekilde cezalandırılacaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'ya hareketi öncesinde açıklamalarda bulundu. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bugün saat 16.20'de İstiklal Caddesinde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır. Kalleş saldırının faillerini yakalamak için çalışmalar sürüyor'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin yaralandığını bildirdi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:35 İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası polis güvenlik önlemi aldı Beyoğlu'nda patlama meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.



Yaralıların olduğu öğrenilen patlamanın bulunduğu alanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:52 İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi: İlk belirlemelere göre 4 ölü, 38 yaralı var Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 4 ölü ve 38 yaralı olduğunu bildirdi.

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