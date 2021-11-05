Gündem Tosuncukun ağabeyi Fatih Aydın adliyeye sevk edildi
İSTANBUL

Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın adliyeye sevk edildi

Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Aydın, emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullanmıştı.

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Haber Merkezi DHA
Tosuncukun ağabeyi Fatih Aydın adliyeye sevk edildi
Fatih Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, geçen salı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri eşliğinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul'a getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne getirilen Fatih Aydın'ın İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen avukatının gelmesiyle sorgusuna dün saat 13.30'da başlandı.

Ancak "Susma hakkını kullanacağım ve ifade vermeyeceğim" diyen şüpheli Fatih Aydın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 08.00'da Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılarak İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

'Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın susma hakkını kullandı
GÜNDEM
'Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın susma hakkını kullandı

Çiftlik Bank yöneticisi Fatih Aydın İstanbul'a getirildi
GÜNDEM
Çiftlik Bank yöneticisi Fatih Aydın İstanbul'a getirildi
Tosuncukunağabeyi adliyede

Tosuncuk'un
ağabeyi adliyede

​Emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullanmıştı.
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