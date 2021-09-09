Gündem Trabzonda okullardaki PCR testlerinde 10 eğitim personeli pozitif çıktı
EĞİTİM TÜRKİYE

Trabzon’da okullardaki PCR testlerinde 10 eğitim personeli pozitif çıktı

Trabzon’da yüz yüze eğitim için istenilen PCR testlerinde sonucunda 10 kişide pozitif vakaya rastlanıldı. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, aşı yaptırmayan öğretmenlere yapılan PCR testlerinin sonucunda pozitif vakalara rastladıklarını belirterek "Şu ana kadar 10 kişi pozitif olarak yakalandı. Bunlar Milli Eğitim personelleri içindekiler diyebiliriz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Trabzon’da okullardaki PCR testlerinde 10 eğitim personeli pozitif çıktı
Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen PCR testi konulu genelge kapsamında tüm yurtta olduğu gibi yüz yüze eğitimin başladığı Trabzon’da da bu uygulama sonuç verdi. Başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerin haftada iki kez PCR testinin istenmesinin ardından Trabzon’da 10 kişinin testi pozitif çıktı.

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"TESTLERİ YAPTIĞIMIZDA POZİTİFLERİ YAKALIYORUZ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, aşı yaptırmayan öğretmenlere yapılan PCR testlerinde pozitif vakalara rastladıklarını ifade ederek “Okulların açılması hepimizi mutlu etti. Gerçekten çocukların eğitime her şeyden daha çok ihtiyaçları var. İnşallah geleceğimizin mimarı olacak geleceğin bilim adamları olacak çocukları bu şekilde daha güvenli yetiştirmiş olacağız. Bizim açımızdan baktığımızda çocuklar daha önceki dönemde de okullarda oldukça dikkatli oluyorlardı, alınan kurallara harfiyen dikkat ediyorlardı. Ancak okul dışında servislerde olsun, marketlerde olsun evlere gittiklerinde biraz tedbirler göz ardı ediliyordu. İnşallah o durumların olmaması halinde çocuklarda bir sıkıntı yaşamayacağımızı umut ediyorum. Şu ana kadar henüz olumsuzluk yansımadı ancak öğretmenlerde, aşısızlarda test zorunluluğu geldiği için o testleri yaptığımızda pozitifler yakalıyoruz. Kantin görevlilerinde, temizlik görevlilerinde, servis personelinde pozitif yakaladıklarımız oluyor onları hemen izole etmiş oluyoruz. PCR’nin bu anlamda bir katkısı olmuş oluyor ama gönül isterdi ki bunlar da aşılı olmuş olsunlar. Çünkü biliyoruz ki PCR testi yüzde 70 doğrulukla sonuç veriyor. Dolayısıyla negatif çıkmış olması, olmadığı anlamına gelmediği için yine de bir tedirginliğimiz var. O bağlamda da tüm çocukların kullandığı gibi büyüklerin maskeyi uygun bir şekilde kullanmalarını ve mesafeye de dikkat etmelerini önemsiyoruz. Şu ana kadar 10’a yakın kişi pozitif olarak yakalandı. Bunlar Milli Eğitim personelleri içindekiler diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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