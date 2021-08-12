​Okullar zamanında açılacak: Öğretmenlere aşı velilere PCR testi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm okulların zamanında yüz yüze eğitime açılacağını belirtti. Koca, “Bilim Kurulumuz eğitimde uyulması gereken uygulanabilir kuralları belirledi. Alınması gereken tedbirlerle ilgili hazırlıklarını tamamladı” dedi.

BU GÜNLER GERİDE KALDI

Koca, Bilim Kurulu’nun salgının başından beri önerisinin okulların en son kapatılıp en erken açılması yönünde olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uzaktan eğitim gerçekten eğitimin bir miktar uzağımızda kalması sonucunu doğurdu. Ancak, bu günler geride kaldı. Artık aşı var. En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir. Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var.”

ÖĞRETMENE AŞI ZORUNLULUĞU

Koca, şöyle devam etti: “Bu süre zarfında çok önemli bir işimiz var. O da aşı olmamış öğretmen ve öğretim üyesi kalmayacak tedbirleri hayata geçirmek. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi korumanın birinci adımı, öğretmenleri, öğretim üyelerini ve öğrencilerimizin birlikte yaşadıkları ailelerini aşılamaktır. Aşı programımız bugüne kadar bir teşvik ve tercih konusuydu oysa artık eğitim ve iş hayatının devamı gayesiyle her bir vatandaşımız için tercihe bırakılamayacak bir toplumsal ödevdir”

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AŞISIZ VELİYE DÜZENLİ PCR TESTİ

Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmesi gerektiğini vurgulayan Koca şöyle devam etti: “Aşı olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir. Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilgili kurumlarımızla yapacağımız ortak çalışmalar neticesinde ilan edeceğiz.”

En etkilisi 3 doz Sinovac

Bakan Koca, en az iki doz aşı olunmadan bağışıklığın elde edilmediğine işaret ederek, “Bu konuda çok önemli bir bilimsel çalışmayı tamamladık. Bugün önde gelen bilimsel bir dergide yayınlanması için girişimimizi de yaptık.” dedi. Bu çalışmada aşı olmuş 30 milyondan fazla vatandaşı incelediklerini aktaran Koca, “İnaktif aşı olan vatandaşlarımızda en yüksek koruma seviyesi, 3 doz inaktif aşı olan vatandaşlarımızda. Buna en yakın koruma seviyesi ise iki doz inaktif aşı olup 3. doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızda. İlan edilen gruplarda 3. doz aşının yaptırılması son derece önemli ve faydalı olarak belirginleşti. İncelemeye ilişkin veriler dünya kamuoyu tarafından ilk defa öğrenilecek ve belki de ülkelerin aşı politikalarını değiştirecek.” ifadelerini kullandı.