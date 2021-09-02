PCR testi öğretmenler için zorunlu mu? Aşı olmayan öğretmenlere PCR testi mecburi mi?

Okullar 6 Eylül günü yüz yüze açılıyor. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde açılacak okullarda 2021-2022 eğitim ve öğretim dönemi için çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Aşı olmayanlar için PCR testi kısa süre önce gündeme gelmişti, konu hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan genelge geldi.

ÖĞRETMENLERE PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "aşı olmayan öğretmenler için PCR testi zorunluluğu" konulu açıklamalarının ardından İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin bir genelge yayınladı. Yüz yüze eğitim tedbirlerini içeren bu genelgeye göre, iki doz aşı olmayan ya da daha önce Koronavirüs atlatmayan öğretmen ve okul çalışanları için PCR testi zorunlu olacak.

PCR TESTİ KİMLERE ZORUNLU?

Öğretmen ve okul çalışanlarına zorunlu koronavirüs testi uygulaması nedeniyle, haftada iki kez PCR negatif test sonucu verilmesi gerekiyor. Genelgeye göre; öğretmenler dışında idari personel, kantin ve yemekhane çalışanları, öğrenci servis şoför ve rehber personeli zorunlu PCR testi uygulamasına dahil olacak. Test sonuçları okul idareleri tarafından kayıt altında olacak.

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PCR TESTİ NERELERDE ZORUNLU?

Bakanlık tarafından gönderilen genelgede şu içerikler yer almakta:

"Aşılama çalışmaları gönüllülük esasına göre yürütülmeye devam edilmekle birlikte aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmesi, 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında ya da uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi, kararlaştırılmıştır.

Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirler arası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak."