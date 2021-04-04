Gündem Trakyada yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristandaki genel seçimler için sandık başında
EDİRNE

Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki genel seçimler için sandık başında

Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan'daki genel seçimler için oylarını kullanmaya başladı. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde seçimler için 9 sandık açıldı. Ön beyanda bulunan 5 binden fazla kişinin bugün oy kullanması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Trakyada yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristandaki genel seçimler için sandık başında
Vatandaşlar, seçimlerin Bulgaristan'a ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.

Edirne'de Bulgaristan Başkonsolosluğu'na gelen vatandaşlar, Bulgaristan kimlikleri ve pasaportlarını göstererek oylarını kullanmaya başladı.

Oy kullanan vatandaşlardan Hikmet Çavuşoğlu seçimlerin iki ülke için de hayırlı olmasını diledi.

Sabah yoğunluğa kalmamak için erken geldiğini anlatan Çavuşoğlu, herkesin demokratik hakkını kullanması gerektiğini vurguladı.

Tekirdağ ve Kırklareli'de de çifte vatandaşlık sahibi kişiler milletvekili seçimleri için oylarını kullanmaya başladı.

Kırklareli

Kırklareli'nde yaşayan çifte vatandaşlar Kırklareli TOBB Anadolu Lisesi ile Lüleburgaz 8 Kasım Ortaokulu'nda sandık başına gitti.

Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, gazetecilere Türkiye'de 35 sandıkta oy kullanıldığını anımsattı.

Kovid-19 salgınına rağmen seçime yoğun bir katılım olduğunu gözlemediklerini ifade eden Ateş, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Oy kullanan vatandaşlardan Salih Başaran ise sabahın erken saatinde gelerek vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini belirtti.

Tekirdağ'da da yaşayan çifte vatandaşlar Süleymanpaşa İlkokulu'nda sandık başına giderek oylarını kullandı.

"Seçimlerin Bulgaristan'a ve hatta ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, AA muhabirine, öncelikle seçimlerin tüm soydaşlarına hayırlı olmasını diledi.

Bugün yapılacak oylamanın sonunda seçilecek partilerin Türkiye ile iyi ilişkilere devam etmesini arzuladıklarını anlatan Güneş, şöyle konuştu:

"Trakya'da 70 binden fazla oy atma potansiyeli olan vatandaşımız var. Fakat maalesef pandemi dönemi ve farklı sebeplerden dolayı bazı çifte vatandaşlar oy atma eğiliminde değiller. Trakya'da 5 binden fazla kişi 'oy kullanacağım' diye ön beyanda bulunmuş. Ben yapılacak seçimlerin Bulgaristan'a ve hatta ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"

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