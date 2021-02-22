​Türkiye’ye değer katan mülteciler

Umutlarını kaybetmeden hayata tutunan mültecilerin başarı öyküleri, belgesele dönüştürüldü. Project Zoom kapsamında İstanbul'daki mültecilerin başarı hikayeleri bir araya getirildi.

Projenin yürütücülüğünü Doğan Çelik de Onlardan biri olan Raşid Alhamvi, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra İngiltere'de web geliştirme eğitimi alır ve ülkesine döner. Ancak savaş yüzünden 2012 yılında Türkiye’ye göç eder. Dil bilmediği zor günlerde bir Türk ona ücretsiz olarak evini açar. Her şeye sıfırdan hayata başlayan Alhamvi, Katarlı bir firma ile çalıştıktan sonra kendi şirketini kurar. Beş sene evvel temelleri atılan şirket şu an dijital pazarlama hizmeti veriyor.

KİMİ YAZILIMCI KİMİ MUCİT

Bilgisayar yazılımcısı olan Mücahit Akil ise hayat mücadelesinin ardından Gaziantep’in en iyi yazılım firmasında işe girdi. Ardından geliştirdiği bir aplikasyon ile mültecilere hizmet vermeye başladı. Google Mücahit’in sitesini sosyal sorumluluk projesi kapsamında birinci seçti. Şimdi yetmişten fazla çalışanı olan var ve bu çalışanların yarısı Türk vatandaşlardan oluşturuyor. Bilgisayar mühendisi Muhammed Abdülmalik Marandi de bir motor ile humus satmaya başladı ve sonra kendi imalathanesini açmayı başardı. Belgeselde Suriyeli kadınların da başarı öyküleri var. Eşi aylarca iş aradığı halde bulamayan Sanam Ozon, yemek pişirme yeteneğiyle Arap ve Türklerin çok sevdiği lezzetli yemekleri yapan bir lokantanın sahibi oldu.