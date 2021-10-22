TÜGVA “yazılımla kişisel bilgilere ulaşma"" iddiasını reddetti: Kumpas için hazırlandı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ''vakfın, kullandığı yazılımla istediği kişilerin bilgilerine ulaşabildiği" iddiasını reddetti. Vakıftan yapılan açıklamada, terör örgütü FETÖ’nün medya yapılanması yöneticilerinden olan ve yurt dışında kaçak yaşayan bir kişinin, dün TÜGVA’nın kullandığını iddia ettiği yazılımla önemli isimler dahil istediği kişinin bilgilerine ulaşabileceğine yönelik gerçeği yansıtmayan bir video paylaştığı belirtildi.

"Vakfımıza kumpas olması için hazırlanmıştır"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Vakfımızın gönüllü ve üyelik yönetim sisteminde veri iznini aldığımız üyeler ve gönüllülerimiz haricinde hiç kimsenin bilgileri yoktur. Kaldı ki bu bilgiler, vakfımızın faaliyetlerinin duyuruları için KVKK kapsamında izinle alınır. Vakfımızın gönüllü sisteminin Nüfus'a bağlı olduğu yalandır. Videoda gösterilen programın ne görsel yapısı ne de teknik içeriği vakfımızın yazılımı ile ilgili değildir. Uzaktan yakından bir benzerliği dahi yoktur. Videodaki sözde program, muhtemelen FETÖ’nün istihbarat ağının kullandığı içerikler ile vakfımıza kumpas olması için hazırlanmıştır.''

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GÜNDEM TÜGVA üyeleri tehdit ediliyor

OYNAT 02:46 AK Parti Milletvekili Hulusi Şentürk yalan terörüyle karalanan TÜGVA gerçeklerini tane tane anlattı AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, son dönemlerde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) için yürütülen karalama kampanyası ve HDP'nin verdiği araştırma önergesiyle ilgili TBMM'de açıklamalarda bulundu.Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı döneminde Beylikdüzü'nde yapılan 5 bin metrekarelik yerleşkenin çeşitli derneklere tahsis edildiğini ancak iş TÜGVA'ya gelince kıyametin koparıldığını belirten Şentürk, yalan kampanyasında maskeleri tek tek düşürdü: “Son zamanlarda büyük bir yalan rüzgarı estiriliyor, faşist Goebbels'in günümüzdeki gölgesi hala varlığını sürdürüyor.Bir olayın yalan olduğu ortaya çıkarıldığında bir başka yalan sürülerek üstü örtülmeye çalışılıyor. İşte TÜGVA ve benzeri vakıflarla ilgili son dönemde Goebbels mantığı kampanyasıyla karşı karşıyayız. T3 vakfı ile para aldı iddialar mahkemeye taşındı, ancak yalan ortaya çıktı. TÜGVA ile ilgili de yalan ortaya attınız mahkeme bunu yalanladı. Heybeliada'daki TÜGVA ile ilgili yürütülen yalan kampanyası sonrası bu operasyonun başındaki kişinin İBB'den 30 milyon liralık ihale aldığı ortaya çıkması manidar. TÜGVA başkanının açıklamalarının bir kısmını silip yine çarpıtma yapılıyor.” BiP'te paylaş

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