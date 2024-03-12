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Tunç Soyer'den CHP'lileri üzecek itiraf: İzmir'den kaygılıyım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, son anket sonuçlarını değerlendirerek Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ ile CHP'nin adayı Cemil Tugay ile arasındaki farkın kapanmaya başladığına dair endişelerini dile getirdi.

10:27 - 12/03/2024 mardi
Güncelleme: 10:34 - 12/03/2024 mardi
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Cemil Tugay - Hamza Dağ - Tunç Soyer
Cemil Tugay - Hamza Dağ - Tunç Soyer

31 Mart yerel seçimlerine günler kala siyaset arenasında özellikle CHP'nin bir sonraki dönemde aday göstermediği başkanlarda hayal kırıklığı hakim.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer,
katıldığı bir programda, CHP'de kurultay ve aday belirleme süreçlerine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

Yerel seçim sürecine yönelik de çarpıcı açıklamalar yaparak,
"İzmir'de AK Parti ve CHP arasındaki fark kapanıyor mu"
sorusuna Soyer'in yanıtı dikkat çekti.


CHP’nin tartışmalı İzmir adayı Cemil Tugay’ın projelerine dair ön çalışma yapmadığı ortaya çıktı
CHP’nin tartışmalı İzmir adayı Cemil Tugay’ın projelerine dair ön çalışma yapmadığı ortaya çıktı

Adaylığı parti içinde ve İzmir’de büyük tepki çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, geçtiğimiz günlerde şehirlerinde kendilerine destek vermeyip, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun yanında olan mevcut İzmir BB Başkanı Tunç Soyer’e tepki göstermişti. Tugay, "Burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor. Dünden beri içim acıyor” ifadelerini kullanmıştı. CHP’li Tugay’ın içinde bulunduğu krizin dışında, İzmirlilere hizmet etmek adına da seçim vaatlerini tamamlamadığı ortaya çıktı. Cemil Tugay, NTV’de katıldığı canlı yayında, gazeteci Ahmed Arpat’ın sorularını cevapladı. Arpat’ın, birkaç kez “Bahsettiğiniz projeler şimdiye kadar neden yapılmadı?” sorusuna cevap veremeyen Tugay’ın, iddia ettiği metrobüs projesine dair de ön çalışma yapmadığı anlaşıldı. Ahmet Arpat’ın metrobüse dair “Hangi hatlarda çalışacak?” sorusuna, tartışmalı aday Tugay, “İşte onlar biraz şu anda mülkiyet sorunları ile bağlantılı olarak hangi hatta kullanacağımızı tanımlamamız gereken bir ön çalışma isteyen konular” ifadeleri ile cevap verdi. Cemil Tugay, yanında hiçbir çalışma dosyası bulundurmadan programa katılırken, deniz taksi projesinden bahsettiği sırada Arpat araya girerek, “İzmir kadar denizle iç içe bir şehirde aslında neden şimdiye kadar hayata geçmemiş diye insan düşünüyor” ifadelerini kullandı, Tugay ise deniz taksilerin 'yüksel yolcu kapasiteli vapurların alınması' sebebiyle hayata geçilmediğini söyleyerek asıl gerekçenin ne olduğunu bilmediğini belirtti.



"İzmir'den kaygılıyım"


İzmir’deki durumla ilgili Soyer, şu ifadeleri kullandı:

Anketleri izliyorum. Aradaki farkın azaldığını görüyorum.
Birçok ilçede sıkıntı olduğuna dair duyumlar alıyorum. Dolayısıyla da biraz kaygılıyım,.
Sandığa giderken son dakika nasıl şekillenir, CHP’ye oy vermiş seçmen iradesini nasıl ortaya koyar onu bilemem. İktidar partinin kullandığı dil çok önemli. Cumhurbaşkanı genel seçimlerde kutuplaştırıcı dil kullanmıştı. Bu dil siyasi partilerin tabanlarını konsidile etmesini kolaylaştırdı. Ama şimdi dikkat ediyorum iktidar partisinin böyle bir söylemi, dili yok. Böyle devam ederse siyasi partilerin kendi tabanlarını konsolide etme imkanı azalır. Çünkü bu çatışma iki taraflıdır. Bir siyasi parti istediği kadar kendi kitlesini konsidile edecek bir dil tutturmaya çalışırsa çalışsın karşı taraf bu noktaya gelmiyorsa o bir sonuçsuz girişim haline dönüşür. Sonucu belirleyecek olan bu olacak. Seçime yaklaşırken iktidar bu dilini değiştirir de daha da ayrıştırıcı bir dil kullanmaya başlarsa o zaman CHP seçmeni konsolide olurlar. Tek etken tabiki bu olamaz. Tunç Soyer’e kızıp AKP’ye oy vereceğim diyen tabiki vardır .


Özgür Özel'in performansına dolaylı eleştiri


Soyer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in performansıyla ilgili şunları söyledi:


CHP gibi bir siyasi partinin çok kucaklayıcı olmalı. Başka türlü büyüyemezsiniz. Anamuhalefet partisinin donanımlı, kapsayıcı, sağlıklı politikalar ortaya koyuyor olması lazım. Kurultay nedeniyle ayrıştıran veya başka gerekçelerle daraltan, kucaklamayan, kapsayıcı olmayan bir anlayış maalesef o iktidarın mutlak gücünü dizginleyici rol oynayamaz. Bugün giderek böyle bir noktaya gelmekte olduğumuzdan kaygı duyuyorum.

Özgür Özel

"1 Nisan'dan sonraki sorumluluğu üstlenmeli"


“1 Nisan’dan sonra ne olacak?” sorusuna Soyer,


Genel başkanın ortaya koyduğu net bir tavır var. Sorumlu benim diyor. Ortaya çıkacak sonuç ne olursa olsun…Eğer ciddi kayıplar yaşanırsa o zaman herhalde bununla ilgili söyleyecekleri ve yapacakları olacaktır. Eğer bu sorumluluğu üzerine alıyorsa onun sorumluluklarını yerine getirmeyi göze alıyorsanız demektir.

#Tunç Soyer
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#CHP
#Cemil Tugay
#Hamza Dağ
il y a 2 heures
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