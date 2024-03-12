Tunç Soyer'den CHP'lileri üzecek itiraf: İzmir'den kaygılıyım

Cemil Tugay - Hamza Dağ - Tunç Soyer
31 Mart yerel seçimlerine günler kala siyaset arenasında özellikle CHP'nin bir sonraki dönemde aday göstermediği başkanlarda hayal kırıklığı hakim.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer,
katıldığı bir programda, CHP'de kurultay ve aday belirleme süreçlerine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
Yerel seçim sürecine yönelik de çarpıcı açıklamalar yaparak,
"İzmir'de AK Parti ve CHP arasındaki fark kapanıyor mu"
sorusuna Soyer'in yanıtı dikkat çekti.
"İzmir'den kaygılıyım"
"İzmir'den kaygılıyım"
İzmir’deki durumla ilgili Soyer, şu ifadeleri kullandı:
Anketleri izliyorum. Aradaki farkın azaldığını görüyorum.
Birçok ilçede sıkıntı olduğuna dair duyumlar alıyorum. Dolayısıyla da biraz kaygılıyım,.
Sandığa giderken son dakika nasıl şekillenir, CHP’ye oy vermiş seçmen iradesini nasıl ortaya koyar onu bilemem. İktidar partinin kullandığı dil çok önemli. Cumhurbaşkanı genel seçimlerde kutuplaştırıcı dil kullanmıştı. Bu dil siyasi partilerin tabanlarını konsidile etmesini kolaylaştırdı. Ama şimdi dikkat ediyorum iktidar partisinin böyle bir söylemi, dili yok. Böyle devam ederse siyasi partilerin kendi tabanlarını konsolide etme imkanı azalır. Çünkü bu çatışma iki taraflıdır. Bir siyasi parti istediği kadar kendi kitlesini konsidile edecek bir dil tutturmaya çalışırsa çalışsın karşı taraf bu noktaya gelmiyorsa o bir sonuçsuz girişim haline dönüşür. Sonucu belirleyecek olan bu olacak. Seçime yaklaşırken iktidar bu dilini değiştirir de daha da ayrıştırıcı bir dil kullanmaya başlarsa o zaman CHP seçmeni konsolide olurlar. Tek etken tabiki bu olamaz. Tunç Soyer’e kızıp AKP’ye oy vereceğim diyen tabiki vardır .
Özgür Özel'in performansına dolaylı eleştiri
Özgür Özel'in performansına dolaylı eleştiri
Soyer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in performansıyla ilgili şunları söyledi:
CHP gibi bir siyasi partinin çok kucaklayıcı olmalı. Başka türlü büyüyemezsiniz. Anamuhalefet partisinin donanımlı, kapsayıcı, sağlıklı politikalar ortaya koyuyor olması lazım. Kurultay nedeniyle ayrıştıran veya başka gerekçelerle daraltan, kucaklamayan, kapsayıcı olmayan bir anlayış maalesef o iktidarın mutlak gücünü dizginleyici rol oynayamaz. Bugün giderek böyle bir noktaya gelmekte olduğumuzdan kaygı duyuyorum.
"1 Nisan'dan sonraki sorumluluğu üstlenmeli"
"1 Nisan'dan sonraki sorumluluğu üstlenmeli"
“1 Nisan’dan sonra ne olacak?” sorusuna Soyer,
Genel başkanın ortaya koyduğu net bir tavır var. Sorumlu benim diyor. Ortaya çıkacak sonuç ne olursa olsun…Eğer ciddi kayıplar yaşanırsa o zaman herhalde bununla ilgili söyleyecekleri ve yapacakları olacaktır. Eğer bu sorumluluğu üzerine alıyorsa onun sorumluluklarını yerine getirmeyi göze alıyorsanız demektir.
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