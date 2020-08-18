226 gündür kayıp olan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sonlandırıldı

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 226 gündür sürdürülen aramalara rağmen bulunamadığı belirtilerek, genç kızı su altı arama robotu, sonar ve kurbağa adam personelinin dalışlarıyla yapılan arama çalışmalarının bugün itibariyle sona erdirildiği bildirildi.

GÜNDEM Tunceli'de kayıp Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına polis özel harekat timleri de katıldı

Valilikten yapılan açıklamada, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama faaliyetlerinin, 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren son görüldüğü yer olan ve Dinar Köprüsü olarak da bilinen Sarı Saltuk Viyadüğü ile Uzunçayır Barajı'nda yapıldığı hatırlatıldı.

DHA Gülistan Doku

SU ALTI ÇALIŞMALARI DA SONUÇSUZ KALDI

Arama çalışmalarının arazide ve su içinde kara, deniz ve hava araçları kullanılarak gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"180 gün devam eden su altı arama çalışmalarından netice alınamaması nedeniyle 6 Temmuz 2020 tarihinde su altı arama çalışmaları sonlandırılmış̧, yüzey ve kıyı taramasına kesintisiz devam edilmiştir. Gülistan Doku'nun ailesinin talebi üzerine, Sarı Saltuk Viyadüğü köprü ayağının taban kodunda araması yapılabilmesi için suyun minimum seviyeye kadar indirilerek Uzunçayır Barajı'nın tahliye edilmesi gündeme gelmiştir. 6 Ağustos 2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilen tahliye çalışmaları sonucunda baraj suyu teknik olarak mümkün olan minimum seviyeye düşürülmüştür. Bu suretle AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve AFAD İl Müdürlüklerinden oluşan 68 su altı ve su üstü personeli, 3 row (sualtı arama robotu), 1 sonar cihazı, 11 bot ile su üstü ve su altı arama çalışması yapılmış, 39 Tunceli özel haraket polisi, 20 AFAD gönüllüsü ile kıyı şeridi ve arazi taraması gerçekleştirilmiştir."

GÜNDEM Gülistan Doku'nun görüntülerini inceleyen bilirkişi: Suda, yüksekten düşmeye bağlı hareketlilik yok

Açıklamada, Uzunçayır Baraj Gölü'nde kısmen tahliye işlemi sonrası 13 gün aralıksız devam eden çalışmalarda arama sahasının 15 sektöre bölündüğü ve 4 kilometre mesafede yaklaşık 1320 dönüm büyüklüğündeki alanda su altı ve su üstü arama çalışmasının titizlikle yürütüldüğü belirtilerek, "Su altı arama robotu, sonar ve kurbağa adam personelinin dalış marifeti ile yapılan çalışmalar 18 Ağustos 2020 tarihinde sonlandırılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

İHA Gülistan Doku'yu arayan ekipler...

7 GÜN SÜRMESİ GEREKEN ARAMA 226 GÜN SÜRDÜ

Doku'nun bulunması için bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar yapılan çalışmalar AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları, üniversiteler ve AFAD gönüllülerinden oluşan toplam 542 personel, 88 araç, 38 bot, 10 row, 6 drone, 4 sonar, 3 arama köpeği ile devletimizin tüm imkanları seferber edilerek gerçekleştirilmiş olup arama çalışmaları sonucu Doku'ya ulaşılamamıştır. Bu tür aramalar su altında dünyadaki örneklerinde 7 gün yapılmakta, olağanüstü durumlarda bu süre 15 güne kadar uzatılabilmektedir. Hal böyleyken baraj gölü üzerindeki arama faaliyetleri 226 gün boyunca sürdürülmüştür. Doku'yu arama çalışmalarında tüm imkan ve kabiliyetler kullanılmış, her gün bulma umuduyla 226 gündür sürdürdüğümüz çalışmalardan maalesef bir sonuç alınamamıştır."

GÜNDEM Gülistan Doku'nun iki gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı

ÖZEL EKİP 3 AY BOYUNCA ARAŞTIRDI

Doku'nun sadece su altı ya da su üstünde aranmadığına işaret edilerek, "Günümüze kadar MOBESE kamera görüntüleri, özel kurum ve kişilere ait güvenlik kamerası görüntüleri titizlikle incelenmiştir. Sarı Saltuk Viyadüğü'nü kullanan iki araç içi kamerası görüntüleri olmak üzere toplam 85 kameradan 900 saat detaylı kamera izleme çalışması yapılmıştır. 2 müşteki, 1 şüpheli ve 222 bilgi sahibi olmak üzere toplam 225 şahsın ifadesi alınmış olup ayrıca Sarı Saltuk Viyadüğü'nden farklı saatlerde geçen 230 araç sürücüsü ile görüşülmüştür." açıklamasında bulunuldu.

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DHA Gülistan Doku

İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen özel ekibin Tunceli'de Gülistan Doku'nun kaybolmasını soruşturmak amacıyla 90 gün görev yaptığı anlatılan açıklamada, olaya ilişkin adli sürecin devam ettiği vurgulandı.

FOTOĞRAF 23 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarına çok sayıda ekibin katılımıyla Uzunçayır Baraj Gölü’nde devam ediliyor. Baraj gölündeki su seviyesinin minimum kod olan 885 metreye düşürülmesinin ardından başlatılan arama çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, AFAD il müdürlüklerinden çok sayıda ekip katılıyor. Uzman ekipler tarafından belirlenen alanlarda dalışlar yapılmasının yanı sıra su altı görüntüleme cihazı ROW ile de aramalar gerçekleştiriliyor. Botlarla su üstü aramalarının da gerçekleştirildiği çalışmalarda, henüz Doku’ya ait bir ize rastlanamadı. Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 30 Tunceli’de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan ve en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde bulunan Sarı Saltuk Viyadüğü üzerindeki görüntüsü araç içi kameraya takılan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki su seviyesi 900 metre kodundan minimum seviye olan 885 metreye düşürüldü. Baraj gölünde AFAD Başkanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve AFAD İl Müdürlüklerinden oluşan 68 sualtı ve su üstü personeli tarafından, sualtı arama cihazları da kullanılarak yaklaşık 3 kilometrelik alanda eşzamanlı su altı arama çalışmalarına başlandı. Çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi alan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, arama çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 5 Ocak tarihinden itibaren Gülistan Doku’yu bulmak için arazide, su içinde, kara, deniz ve hava araçları kullanılarak çalışma gerçekleştirildiğini belirten Vali Mehmet Ali Özkan, “6 ay devam eden sualtı çalışmalarından netice alınamaması üzerine 6 Temmuz 2020 tarihinde sualtı arama çalışmaları sonlandırılmış olup, yüzey ve kıyı taramasına kesintisiz devam edilmiştir. Ailenin talebi üzerine Uzunçayır Baraj Gölü’nden su tahliyesi için 16 gün boyunca 3 ünitenin 24 saat aralıksız çalıştı. Ancak baraja gelen suyun yılın ikinci 6 aylık döneminde uzun yıllar ortalama debisi dipsavak deşarj kapasitesinin üzerinde olduğundan dipsavak su alma kotuna düşülmesi mümkün görülmemekle birlikte, aksine kış dönemine geçilmesi ile birlikte gelen debinin artışına paralel olarak seviyenin yükselmeye başlayacağı DSİ ve baraj işletmesi yetkililerince değerlendirilmektedir. Dipsavağın maksimum debide uzun süre çalışması riskli bir durum olup, vananın ve dipsavak tünelinin bir daha kullanılamaz hale gelmesi, dipsavak bölgesinde olası bir arıza durumunda barajın bir daha su tutamaz ve kullanılamaz hale gelmesi ihtimalinin bulunması nedeniyle su seviyesinin köprü ayağı taban koduna düşürülmesine daha fazla devam edilmesi teknik olarak mümkün görülmemektedir” dedi. 6 Ağustos tarihi itibariyle barajın tahliyesinin suyun düşürülebileceği minimum seviyeye kadar gerçekleştiğine dile getiren Vali Özkan, “Minimum seviyeye düşürülen Uzunçayır Barajında, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve AFAD İl Müdürlüklerinden oluşan 68 sualtı ve su üstü personeli tarafından, sualtı arama cihazları da kullanılarak yaklaşık 3 km’lik bir alanda eş zamanlı sualtı arama çalışmasına 6 Ağustos 2020 tarihinden itibaren başlanmıştır. Gün itibariyle alanda arama kurtarma ekipleri ve botlar ile su altı radar ekipleri çalışmaya başlamış olup, peşi sıra su altı ekipleri de çalışmalara başlayacaktır” şeklinde konuştu. 5 Ocak tarihinden itibaren yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Vali Özkan, “Bugüne kadar yapılan çalışmalara; AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve AFAD gönüllülerden toplam 415 personel, 73 araç, 27 bot, 7 row, 6 drone, 3 Sonar, 3 arama köpeği katılmıştır” diye konuştu. Kayıp Gülistan için seferberlik: Baraj gölü minimum seviyeye düşürüldü, her yerde onu arıyorlar Tunceli'de ocak ayından beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu bulmak için ekipler seferber oldu. Arama çalışmaları kapsamında Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki su seviyesi minimuma düşürüldü. AFAD koordinesinde oluşturulan 68 sualtı ve su üstü personeli, eş zamanlı arama çalışmasına başladı. BiP'te paylaş

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