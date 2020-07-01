Tunceli'de terör operasyonu öncesi 29 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Bu kapsamda kentteki bazı alanların "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği duyurulan açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçeleri sınırlarındaki 29 ayrı bölge, 1 ile 15 Temmuz tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

GÜNDEM Tunceli'de sıcak çatışma: 500 bin TL ödüllü terörist etkisiz hale getirildi