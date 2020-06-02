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TUNCELİ

TKP/ML'li terörist öldürüldü: 1 milyon TL ödüllük listedeydi

İç güvenlik operasyonları kapsamında Ovacık kırsalında TKP/ML terör örgütü üyesi, Turuncu Liste'de 1 milyon TL ödülle aranan Hasan Ataş etkisiz hale getirildi. Teröristle birlikte 1 adet kaleşnikof, 2 adeta el bombası ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, Tünceli'nin Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten 'Şerzan' kod adlı Hasan Ataş'ın silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten, terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, Şerzan kod adlı Hasan Ataş silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Teröristle birlikte 1 adet kaleşnikof, 2 adet el bombası ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.

Mardin'de terör örgütü PKK ve işbirlikçilerine şafak vakti operasyon
OYNAT 00:41
Mardin'de terör örgütü PKK ve işbirlikçilerine şafak vakti operasyon
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapan-1 operasyonu kapsamında sözde Ömeryan, Bagok ve Gaprıha/Stawre kırsalındaki operasyonlar kapsamında teknik ve fiziki takibe alınan PKK terör örgütüne yardım yataklık yaparak Suriye'den kurye aracılığı ile gelen silah ve mühimmatı teslim alan 10 şahsın evine şafak vakti operasyon düzenlendi.


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