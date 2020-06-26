Tunceli'de sıcak çatışma: 500 bin TL ödüllü terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada bir, gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ LİSTE’de yer alan Argeş kod adlı Osman İşleyen olduğu tespit edildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

OYNAT 00:45 MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran Hudut hattında PKK terör örgütü mensubu 4 teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Hudut Birliklerimizce İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi' denildi. BiP'te paylaş

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