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Gündem Tuncelide sıcak çatışma 500 bin TL ödüllü terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

Tunceli'de sıcak çatışma: 500 bin TL ödüllü terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik, teröristleri inlerine gömmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildiğini, birinin Gri Liste'de yer alan 500 bin TL ödülle aranan Osman İşleyen olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada bir, gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

  • Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ LİSTE’de yer alan Argeş kod adlı Osman İşleyen olduğu tespit edildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

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