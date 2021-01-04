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ANTALYA

Turistlere yemek servisi açan esnaftan savunma: Yasaktan haberim yok

Antalya’da koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde turistlere yemek servisi açan bir lokanta sahibine 5 gün faaliyetten men cezası verildi. Lokanta sahibi uygulanan yasağın Turistler için de geçerli olduğunu bilmediğini iddia ederek kesilen cezaya tepki gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Lokanta 5 gün faaliyetten men edildi.
Lokanta 5 gün faaliyetten men edildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamaları kapsamında denetimlerinin sürdüren Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Manavgat İbrahim Sözen Caddesi Kapalı Çarşı girişinde bulunan bir lokantanın servis açmak suretiyle hizmet verdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Yemek yerken yakalandılar

Lokantaya giden ekipler, turistlerin masalarda yemek yediğini gördü. Turistlerin ve diğer müşterilerin kimlik bilgilerini alarak uyarılarda bulunan ve yasal işlem uygulayan polis ekipleri, tutanak tuttuktan sonra lokantaya 5 gün faaliyetten men cezası verdi.

"Bilmiyordum" savunması

"Turistlerin muaf olduğunu biliyorum. Turistler gezebiliyor. Bir daha servis yapmayız" diyerek, polis ekiplerine tutanak tutmamaları konusunda talepte bulunan lokanta sahibi Hacı Çayır, ekiplerin "Turistler sadece hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf" sözleri üzerine “Sonuçta bizim bilgimiz yok. Turistler muaf mı değil mi? Onu bilmiyoruz. Turist her tarafta geziyor. Ben yasağın Türklere olduğunu sanıyordum. Turistlere yasak var mı? Turistlere yasak olduğunu bilmiyordum” diyerek kendini savundu.

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