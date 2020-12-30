Gündem Kısıtlamayı ihlal cezası yazan polislere saldırdılar polis arabasının camlarını kırdılar
ANTALYA

Kısıtlamayı ihlal cezası yazan polislere saldırdılar polis arabasının camlarını kırdılar

Antalya'da temaslı olduğu gerekçesiyle karantinada olan ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan Y.G. (33) ile İ.G.'ye (13) kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı. Bu kişilerin yakınları ceza yazan polislere tepki gösterdi. Kargaşada polis otosunun camı, atılan taşla kırıldı.

Haber Merkezi DHA
Polis otosunun camının kırılmasıyla olay yerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
Polis otosunun camının kırılmasıyla olay yerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi 2594 Sokak üzerinde meydana gelen olayda İddiaya göre, temaslı olduğu gerekçesiyle karantinada bulunan Y.G., yakını İ.G. ile birlikte sokağa çıktı.

Polis ekipleri kısıtlamada sokağa çıkan 2 kişiyi tespit edip cezai işlem başlattı. Bu sırada 2 kişinin yakınları ceza yazılmaması konusunda polisle tartışmaya başladı.

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Takviye ekip istendi

Bölgeye takviye ekip istenmesi üzerine motorize ve sivil ekipler olay yerine geldi. Ekipler, oluşan kalabalığı evlerine gitmesi konusunda uyardı. Bu sırada ise kim tarafından atıldığı belli olmayan bir taşla ekip otosunun camı kırıldı. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis otosunun camının kırılmasıyla olay yerine olay yeri inceleme ekipleri de sevk edilirken, zarar tespiti de yapıldı. Olay sonrası İ.G., Çocuk Şube ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, 2 kişiye de kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

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