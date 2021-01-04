Gündem Kısıtlamaya uymayan 51 bin kişi hakkında işlem yapıldı
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Kısıtlamaya uymayan 51 bin kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 28 Aralık 2020-4 Ocak 2021'de sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 51 bin 152 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Son bir haftada 51 bin 152 kişi hakkında işlem yapıldı.
Son bir haftada 51 bin 152 kişi hakkında işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede kapsamında beşincisi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşın büyük oranda uyum sağladığı ve kısıtlama kararına uymayanlara idari ya da adli işlem uygulandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Geçtiğimiz hafta için 28-29-30 Aralık tarihlerinde saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması ile yılbaşı dolayısıyla 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar kesintisiz süren hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 51 bin 152 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

Tedbirler etkisini gösteriyor

Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve alınan diğer tedbirler sayesinde vaka sayılarındaki düşüş devam etmektedir. Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; 2020 yılında göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyor, yeni yılın ülkemize ve dünyamıza huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz."

80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
KORONAVİRÜS
80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Kısıtlama kalktı 2021’in ilk iş gününde yollarda hareketlilik başladı
FOTOĞRAF 15
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Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini göstermeye devam eden korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
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Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, 2021’in ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Title
Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, 2021’in ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Title
Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, 2021’in ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Title
Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, 2021’in ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Title
Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, 2021’in ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Title
Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, 2021’in ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Title
Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, 2021’in ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Title
Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, 2021’in ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Title
Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, 2021’in ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Title
Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, 2021’in ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Title
Kısıtlamanın sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 50 'i gördü.
Title
Kısıtlamanın sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 50 'i gördü.
Title
Kısıtlamanın sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 50 'i gördü.
Title
Kısıtlamanın sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 50 'i gördü.
Kısıtlama kalktı 2021’in ilk iş gününde yollarda hareketlilik başladı
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah saat 05:00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte 2021'in ilk iş gününde İstanbul yollarında da hareketlilik başladı.
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