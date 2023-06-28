Türk Kızılay Türkiye ve 21 ülkede kurban eti dağıtmaya başladı

Kızılay, kurban etlerinin bir bölümünü her yıl olduğu gibi bu yıl da kavurma ve kıyma konservesi haline getirerek yıl boyunca ihtiyaç anında dağıtacak.
Kesim işlemleriyle ilgili bağışçılara SMS veya mail yoluyla bilgi veren Kızılay, kurban etlerini ikişer kilogramlık paketler halinde öncelikle deprem bölgesindeki afetzedelere ulaştırıyor.
Kızılay, kurban etlerinin bir bölümünü ise her yıl olduğu gibi bu yıl da kavurma ve kıyma konservesi haline getirerek yıl boyunca ihtiyaç anında dağıtacak.
Bayramın ilk gününde Türkiye ve 21 ülkede başlayan vekaletle kurban organizasyonu, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününe kadar devam edecek.