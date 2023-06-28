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Türk Kızılay Türkiye ve 21 ülkede kurban eti dağıtmaya başladı

Türk Kızılay, Türkiye ve 21 ülkede vekaletle kurban kesimine ve kurban eti dağıtmaya başladı.

13:05 . 28/06/2023 Çarşamba
AA
Kızılay, kurban etlerinin bir bölümünü her yıl olduğu gibi bu yıl da kavurma ve kıyma konservesi haline getirerek yıl boyunca ihtiyaç anında dağıtacak.

Kızılay, kurban etlerinin bir bölümünü her yıl olduğu gibi bu yıl da kavurma ve kıyma konservesi haline getirerek yıl boyunca ihtiyaç anında dağıtacak.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre,
"Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye"
sloganıyla bu yıl Türkiye ve 21 ülkede vekaletle kurban organizasyonu yapılıyor.

Kesim işlemleriyle ilgili bağışçılara SMS veya mail yoluyla bilgi veren Kızılay, kurban etlerini ikişer kilogramlık paketler halinde öncelikle deprem bölgesindeki afetzedelere ulaştırıyor.

Kızılay, kurban etlerinin bir bölümünü ise her yıl olduğu gibi bu yıl da kavurma ve kıyma konservesi haline getirerek yıl boyunca ihtiyaç anında dağıtacak.

Bayramın ilk gününde Türkiye ve 21 ülkede başlayan vekaletle kurban organizasyonu, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününe kadar devam edecek.





#kurban bayramı
#Türk Kızılayı
#yardım
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