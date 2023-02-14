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Türk Kızılay konteyner üretimini hızlandırdı

Türk Kızılay işletmesi olan Kızılay Sistem Yapı’nın Malatya’daki üretim üssünde, depremzedeler için konteyner ve hafif çelik konstrüksiyon barınma sistemleri üretiliyor. Kızılay Sistem Yapı İdari İşler Müdürü Recep Toy, “Şu anda imalatımızda 40-50 civarında konteyner üretiliyor. Kapasite artırılarak günlük 70 civarında üretime dönüştürülecek” dedi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:03 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Türk Kızılay işletmesi olan Kızılay Sistem Yapı’nın Malatya’daki üretim üssünde, depremzedeler için konteyner ve hafif çelik konstrüksiyon barınma sistemleri üretiliyor.

Türk Kızılay işletmesi olan Kızılay Sistem Yapı’nın Malatya’daki üretim üssünde, depremzedeler için konteyner ve hafif çelik konstrüksiyon barınma sistemleri üretiliyor.

Türk Kızılay işletmesi olan Kızılay Sistem Yapı’nın Malatya’daki üretim üssünde, depremzedeler için konteyner ve hafif çelik konstrüksiyon barınma sistemleri üretiliyor. Fabrika yetkilileri Yeni Şafak’a yaptıkları açıklamada, günlük üretim kapasitesini artıracaklarını söyledi. Kızılay Sistem Yapı İdari İşler Müdürü Recep Toy, “Şu anda imalatımızda 40-50 civarında konteyner üretiliyor. Kapasite artırılarak günlük 70 civarında üretime dönüştürülecek” dedi. Konteyner üretimini uluslararası standartlarda yapmaya çalıştıklarını bildiren Toy, “Malatya fabrikamızda şu anda barınma üniteleri, yaşam konteyneri, modüler, prefabrik ve hafif çelik yapılar üretiliyor” diye konuştu.

Recep Toy

Filyos bölgesindeki prefabrik üniteleri de ürettiklerini söyleyen Toy, “Karadeniz gazının çıkarıldığı ve depolandığı yerde büyük barınma yerleri, yemekhaneler yapıyoruz” şeklinde konuştu.


#Deprem
#Kızılay
#Konteyner
1 saat önce
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Türk Kızılay konteyner üretimini hızlandırdı
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