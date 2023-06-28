Bağışlar depremzedeye

Kurban ibadetini vekalet yoluyla yerine getirmek isteyenler için birçok dernek ve vakıf, yurt içi ve yurt dışında organizasyonlar düzenliyor. 6 Şubat depremlerinin ardından yurt dışına yapılan kurban bağışlarında ciddi bir azalma varken, deprem bölgelerine yapılan bağışlarda çok büyük artış oldu. Bölgedeki bütün depremzedelerde buzdolabı bulunmadığı için, bazı dernekler kurban etlerini vatandaşa soğuk hava depolarından, tüketim miktarları kadar dağıtmayı planlıyor. Kızılay da 2 kg’lık şoklanmış paketlerle kurban eti dağıtacak.

BİRİ TÜRKİYE’YE BİRİ YURT DIŞINA

Vekaletle kurban kesen vakıf ve derneklerin deprem bölgesine yönelik uygulamaları ise şu şekilde: İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özbek, hayırseverlerin deprem bölgesine yoğun bir ilgisi olduğunu açıkladı. Özbek, “Biz vakıf olarak belli bir kota koyduk. O kota dolana kadar da bağış almaya devam edeceğiz” dedi. Kurban etlerini soğuk hava araçlarından dağıtacaklarını dile getiren Özbek “Özellikle deprem bölgesinde biliyorsunuz şu an çadırlarda buzdolabı bulmak, buzluk ve dondurucu bulmak mümkün değil. Soğuk hava depoları ve soğuk araç zinciriyle birlikte ihtiyaca göre tüketilebilecek oranlarda dağıtımları yapacağız. Pandemi dönemi Türkiye’de kurban kesimine yönelik yoğun ilgi, depremden sonra da kendini gösterdi. İki bağış yapan bir insan, birini Türkiye’ye birini yurt dışına gönderebiliyor” diye konuştu.

KIZILAY’DAN 2 KG’LIK PAKETLER

Kızılay’ın 2023 yılı vekâletle kurban kesim kampanyasının bu yıl “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla yürütüleceğini ifade eden Türk Kızılay Basın Müşaviri Selahattin Bostan, “Kızılay olarak vekaletle kesilecek kurbanlarla yurt içinde 928 bin, yurt dışında ise 2.5 milyon olmak üzere yaklaşık 3.5 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Geçen yıllara göre bu sene deprem felaketinin ardından yurt içine yapılan kurban bağışlarında artış gözlemlediklerini belirten Bostan, “Ankara, Sakarya, Konya ve Van gibi kesim alanlarımızda 2 kg’lık şoklanmış paketlerle kurban etlerimiz deprem bölgelerine ulaştırılacak. Konteynerlerdeki dolaplara o büyüklükteki paketler konulabiliyor” dedi.

GEÇMİŞ YILLARA GÖRE 4 KAT ARTTI

Deniz Feneri Derneği Genel Müdürü Fatih Şanal, 26 yıldır faaliyetlerine devam ettiklerini ancak bu sene özellikle deprem bölgesine yoğun bir ilgi olduğunu dile getirdi. Bölgedeki konteyner ve çadır kentlere yaşayan insanların ihtiyaçlarına yönelik vatandaşların hassasiyet gösterdiğini kaydeden Şanal, “Geçmiş yıllara göre neredeyse dört kat fazla bağış geldi bu bölgeye. Bağışçılarımızdan bu yıl, Türkiye içi yurt dışına göre daha pahalı olmasına rağmen özellikle deprem bölgesine kurbanını göndermek isteyenler oluyor. Burayı destekleyelim diyenler de oluyor. İnşallah bu Kurban Bayramı döneminde iki merkezde kurbanlarımızı kesip, depremzedelere ulaştıracağız. Her bir aile için hazırlayacağımız paketlerimiz 3-4 kg civarında olacak” şeklinde konuştu.

AŞEVLERİNE SEVK EDİLECEK

Vuslat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Taştan, 21 yıllık tecrübe ile yurt içinde ve yurt dışında yürüttükleri kurban organizasyonlarını büyük bir titizlikle yerine getirdiklerini söyledi. Taştan “Yurt içi ve yurt dışı bağışlarımız devam ediyor fakat bu sene bağışçılarımızın deprem bölgelerine de çok fazla kurban yardımı yaptığını söyleyebiliriz. Deprem bölgelerine göndereceğimiz etler, Erzurum’da ve Isparta’da kesilecek ardından deprem bölgesindeki aşevlerine sevk edilecek. Bağışçılarımızdan aldığımız vekalet ile kurban kesimlerimizi tüm standart ve şartlara uyarak gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

KARDEŞ KARDEŞE KENETLENDİK

Yıllardır kurban hissesini yurt dışına bağışlayan Hayrettin Yüksel isimli hayırsever, bu yıl deprem bölgesini tercih ettiklerini söyledi. Yüksel, “Daha önce yurt dışında afet, savaş, kıtlık gibi durumlarla mücadele eden yerlere gönderiyorduk kurbanlarımızı. Çünkü Türkiye’de öyle veya böyle komşulardan, tanıdıklardan kurban eti gidiyordu herkese. Bu yıl ise yüzyılın felaketine tanık olduk. Biz de kardeş kardeşe kenetlendik ve bu sefer yine hayra evimizin önünden başlayalım istedik” dedi.







