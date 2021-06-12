Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'den kurultay açıklaması: Ağustos ayında kulvara gireceğiz

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Etimesgut 1. Olağan Kongresi'nde, fazilet, vicdan ve merhamet diyen tüm vatandaşlarla el ele, kol kola ve omuz omuza olacaklarını belirtti.
Sarıgül şunları kaydetti:
"TDP şu anda ilçe kongrelerini yavaş yavaş tamamlıyor. Temmuz ayı içerisinde il kongrelerimizi tamamlayacağız, ağustos ayında büyük kurultayımızı yaparak kulvara gireceğiz. Ağustos ayında değişim kurultayımızla bütün yurttaşlarımızla hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden buluşacağız."
- Kongrede, TDP Etimesgut İlçe Başkanlığına Tahir Vanlı seçildi.