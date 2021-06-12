Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'den kurultay açıklaması: Ağustos ayında kulvara gireceğiz

Müsilaj neden şimdi ortaya çıktı?

Marmara Denizi'nde şubat ayından itibaren görülmeye başlanan müsilaj, yeniden Yalova kıyılarını kapladı. Deniz yüzeyinden bir süre dağılan müsilajın kıyılarda tekrar etkili olması, kent sakinleri ile balıkçıları endişelendiriyor. Peki müsilaj neden şimdi ortaya çıktı ve ne zaman son bulacak?



