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İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Tayyip dede’ diye seslenen çocuklara oyuncak dağıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da "Tayyip dede" diye seslenerek durduran çocuklara oyuncak dağıttı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Tayyip dede’ diye seslenen çocuklara oyuncak dağıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Tayyip dede’ diye seslenen çocuklara oyuncak dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak cuma namazı kılmak için Burhaniye Şehriban Hatun Camii'ne gitti. Erdoğan'ın konvoyu Çamlıca Caddesi üzerinde durdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolda gördüğü çocuklara oyuncak verdi. Oyuncak alan çocuklar çok mutlu olduklarını belirterek Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan'ın konvoyunun durması ve oyuncak dağıtımı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine
OYNAT 00:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine "Tayyip dede" diye seslenen çocuk için konvoyunu durdurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak ziyareti sırasında sevgi gösterileriyle karşılandı. Bir ilçeye hareket eden Erdoğan, kendisine 'Tayyip dede' şeklinde seslenen küçük kız çocuğu için konvoyunu durdurup hediye verdi. O anlar kameralara yansıdı.


Görüntülerde çocukların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Tayyip Dede" diye seslendiği duyuluyor.

Bazı vatandaşlar da makam aracının yanında Erdoğan ile sohbet edip fotoğraf çektiriyor. Bu sırada Erdoğan'ın yanında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da olduğu görülüyor.

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