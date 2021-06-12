Dünya Suudi Arabistandan hac kararı Sadece kendi vatandaşları gidebilecek
ORTADOĞU

Suudi Arabistan'dan hac kararı: Sadece kendi vatandaşları gidebilecek

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl yalnızca Suudi vatandaşları ve oturma izni olanlar hacca gidebilecek.

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Suudi Arabistandan hac kararı: Sadece kendi vatandaşları gidebilecek
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Reuters'ın Suudi Haber Ajansı'na dayandırdığı son dakika haberine göre Suudi Arabistan, bu yıl sadece vatandaşlarına ve ülkede yaşayanlara hac izni verecek. Ülke içinden 60 bin kişinin hacca kabul edileceği ve yurtdışından kimsenin alınmayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerin hac için kabul edileceği bildirildi.

  • Suudi Arabistan, mayıs ayında yaptığı açıklamada bu yıl hac ibadetinin, Kovid-19 salgını gölgesinde özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu yıl haccın, hacıların sağlığı koruma altına alınarak, ibadetlerin kolaylıkla yapılmasının sağlanması gözetilerek, özel sağlık ve güvenlik koşullarına göre gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmişti. Suudi Arabistan'ın Kovid-19 salgını nedeniyle diğer ülkelerden gelecek hacı adaylarına hac ibadetini yasaklamayı planladığı daha önce gündeme gelmişti.

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