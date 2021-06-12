Suudi Arabistan'dan hac kararı: Sadece kendi vatandaşları gidebilecek

Reuters'ın Suudi Haber Ajansı'na dayandırdığı son dakika haberine göre Suudi Arabistan, bu yıl sadece vatandaşlarına ve ülkede yaşayanlara hac izni verecek. Ülke içinden 60 bin kişinin hacca kabul edileceği ve yurtdışından kimsenin alınmayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerin hac için kabul edileceği bildirildi.

Suudi Arabistan, mayıs ayında yaptığı açıklamada bu yıl hac ibadetinin, Kovid-19 salgını gölgesinde özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu yıl haccın, hacıların sağlığı koruma altına alınarak, ibadetlerin kolaylıkla yapılmasının sağlanması gözetilerek, özel sağlık ve güvenlik koşullarına göre gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmişti. Suudi Arabistan'ın Kovid-19 salgını nedeniyle diğer ülkelerden gelecek hacı adaylarına hac ibadetini yasaklamayı planladığı daha önce gündeme gelmişti.

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HAYAT Suudi Arabistan duyurdu: Hac için 60 bin kişilik kontenjan açıldı