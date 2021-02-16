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ANKARA

Türkiye Erbil'de gerçekleştirilen roket saldırılarını kınadı

Türkiye Erbil'de gerçekleştirilen roket saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Erbil'de gerçekleştirilen ve sivil yerleşim birimlerini de hedef aldığı anlaşılan roket saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Erbil halkına, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY), Irak hükümetine ve Türkiye'nin de yer aldığı DEAŞ’a Karşı Uluslararası Koalisyon mensuplarına taziye ve geçmiş olsun dilekleri iletildi.

"Irak makamlarının, bu menfur saldırıların arkasında bulunanları süratle tespit ederek adalet önünde hesap vermelerini sağlayacağına inanıyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, bu saldırıların Irak'ın barışı, istikrarı ve egemenliği için ülke topraklarında hiçbir terör örgütüne var olma imkanı tanınmaması ve ulusal kurumların kapsayıcı bir şekilde güçlendirilmesi gereğini bir kez daha ortaya koyduğunun altı çizildi.

Açıklamada, "Erbil'de gerçekleştirilen ve sivil yerleşim birimlerini de hedef aldığı anlaşılan roket saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Erbil'de roket saldırıları

ABD öncülüğünde DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon güçleri, Erbil'deki havalimanına saldırıda 1 sivil müteahhidin öldüğünü, 5 sözleşmeli personel ile 1 ABD'li askerin de yaralandığını açıklamıştı. Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanına düzenlenen füze saldırısında biri ağır, 3 kişi yaralanmıştı.

Irak Başbakanı Kazımi de söz konusu saldırıyla ilgili inceleme başlatılması talimatı vermişti.

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