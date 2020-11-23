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POLİTİKA

Türkiye ile ilişkimiz mükemmel: Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması

Türkiye ile ilişkimiz mükemmel

Suudi Arabistan Kralı Selman’ın G20 Liderler Zirvesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aramasından sonra Riyad’dan sürpriz bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, “Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz” dedi. Al Suud, Türk ürünlerinin gayri resmi olarak boykot edildiğine dair bir veri bulunmadığını iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud
Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahip olduklarını söyledi. Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen G20 Liderler Zirvesi oturumları arasında Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Al Suud “Türk ürünlerinin gayriresmi boykot edildiğine ilişkin hiçbir veri yok” dedi. Al Suud “Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz.” diyerek iki ülke arasında ilişkilerin iyi olduğunu vurguladı. Suudi Arabistan’ın Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn ile birlikte Katar ile olan anlaşmazlığı sona erdirmenin bir yolunu aramaya devam ettiğini dile getiren Al Suud, ancak meşru güvenlik endişelerini gidermek istediğini sözlerine ekledi.

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  • Açıklamanın G20 Liderler Zirvesi öncesinde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesinden hemen sorna gelmesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke ilişkileri ele alınırken, bu yıl dönem başkanlığını Suudi Arabistan’ın yaptığı G20 Liderler Zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu belirtilmişti. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman’ın, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kaldığı da ifade edilmişti.

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