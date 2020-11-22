Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgının yoksulluk ve eşitsizlik başta olmak üzere birçok sorunu daha da derinleştirdiğini görüyoruz" diye konuştu.

"Türkiye son 6 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir" diyen Erdoğan, "Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

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"Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Terör tehdidinin bertaraf edilmesi, ihtilafların önlenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Yalnız bırakılmamıza rağmen bugüne kadar 9 bine yakın yabancı terörist savaşçı yakaladık ve ülkelerine geri gönderdik."

İklim değişikliği ile mücadeleye aktif katkı sağlandığını belirten Erdoğan, "Çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadele edilirken yeni haksızlıkların, yeni çifte standartların oluşmasına müsaade edilmemelidir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsana hizmet etmeyen, insana huzur, esenlik ve değer vermeyen, adaleti ve güvenliği temin etmeyen bir sistemin başarı şansı yoktur. Hırs, tahakküm, adaletsizlik ve rant üzerine kurulu mevcut küresel ekonomik mimarinin ne insanı ne de tabiatı koruması mümkündür." diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: