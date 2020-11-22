Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyede DEAŞla göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz. Terör tehdidinin bertaraf edilmesi, ihtilafların önlenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgının yoksulluk ve eşitsizlik başta olmak üzere birçok sorunu daha da derinleştirdiğini görüyoruz" diye konuştu.

"Türkiye son 6 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir" diyen Erdoğan, "Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kavala'larla hiçbir zaman bir arada olamayız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kavala'larla hiçbir zaman bir arada olamayız

"Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

  • "Terör tehdidinin bertaraf edilmesi, ihtilafların önlenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Yalnız bırakılmamıza rağmen bugüne kadar 9 bine yakın yabancı terörist savaşçı yakaladık ve ülkelerine geri gönderdik."

İklim değişikliği ile mücadeleye aktif katkı sağlandığını belirten Erdoğan, "Çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadele edilirken yeni haksızlıkların, yeni çifte standartların oluşmasına müsaade edilmemelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsana hizmet etmeyen, insana huzur, esenlik ve değer vermeyen, adaleti ve güvenliği temin etmeyen bir sistemin başarı şansı yoktur. Hırs, tahakküm, adaletsizlik ve rant üzerine kurulu mevcut küresel ekonomik mimarinin ne insanı ne de tabiatı koruması mümkündür." diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

  • Salgının yoksulluk ve eşitsizlik başta olmak üzere birçok sorunu daha da derinleştirdiğini görüyoruz.
  • Türkiye son 6 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir.
  • Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz.
  • İklim değişikliği ile mücadeleye aktif katkı sağlıyoruz.
  • Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz.
  • Terör tehdidinin bertaraf edilmesi, ihtilafların önlenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.
  • Yalnız bırakılmamıza rağmen bugüne kadar 9 bine yakın yabancı terörist savaşçı yakaladık ve ülkelerine geri gönderdik.
  • Çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadele edilirken yeni haksızlıkların, yeni çifte standartların oluşmasına müsaade edilmemelidir.
  • İnsana hizmet etmeyen, insana huzur, esenlik ve değer vermeyen, adaleti ve güvenliği temin etmeyen bir sistemin başarı şansı yoktur.
Abone Ol Google News
Türkiyede 3 tane var

Türkiye'de 3 tane var

Babası emanet bıraktı, özenle bakıyor.
120 milyon Türkün yaşadığı coğrafyanın neden bir adı yok?

120 milyon Türk'ün yaşadığı
coğrafyanın neden bir adı yok?

Karabağ zaferinin taçlanması için yapmamız gerekenler belli.
DEAŞla göğüs göğüse çarpışan tek ülkesiyiz

DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek ülkesiyiz

Erdoğan, G20 Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı.
Varank test etti

Varank test etti

İlk olarak SOM füzelerinde kullanılacak.

ABD'nin siyahi çocukları kayıp

ABD'nin siyahi çocukları kayıp

Yoksul semtlerde yaşayan yaklaşık 450 bin çocuk kayıp.

Kavala'larla bir arada olamayız

Kavala'larla bir arada olamayız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu.
Yüzlerce<br> tatilci yolda kaldı

Yüzlerce
tatilci yolda kaldı

Yedigöller yolu kar ve buzlanma nedeniyle kapatıldı.
Dilenci<br> kılığına girdi

Dilenci
kılığına girdi

Yarım saatte 60 TL topladı.
Harabeye <br>çevirip gittiler!

Harabeye
çevirip gittiler!

​Kafkasya'nın hiroşiması...
Bir senede rekor artış

Bir senede rekor artış

Çanakkale Köprüsü gayrimenkul fiyatlarını uçurdu.
Cenazede izdiham!

Cenazede izdiham!

​200 bin kişi akın etti.
81 ile talimat gönderildi

81 ile talimat gönderildi

Fazladan alınan ücretler iade edilecek.
Yüzde 100 korumaz

Yüzde 100 korumaz

Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer'den maske uyarısı.
Görev <br>süresi belli oldu

Görev
süresi belli oldu

​MSB'den Azerbaycan tezkeresi açıklaması.
Vahim bir yaklaşım

Vahim bir yaklaşım

Çelik'ten CHP'li Çeviköz'ün açıklamalarına sert tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.