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Gündem Türkiyeden Yunanistana, İrandan Türkiyeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri DEAŞ, 6sı FETÖ mensubu 23 kişi yakalandı
ANKARA

Türkiye'den Yunanistan'a, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri DEAŞ, 6'sı FETÖ mensubu 23 kişi yakalandı

MSB: Türkiye'den Yunanistan'a, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri DEAŞ, 6'sı FETÖ mensubu 23 kişi yakalandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyeden Yunanistana, İrandan Türkiyeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri DEAŞ, 6sı FETÖ mensubu 23 kişi yakalandı
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MSB: Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 23 şahıs yakalandı. Yakalananlardan birinin DEAŞ, 6’sının da FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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