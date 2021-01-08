MSB: Hudut birlikleri Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 FETÖ şüphelisini yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı'nca, FETÖ üyeliği nedeniyle soruşturmaları devam eden 6 kişinin yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre; Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Türkükoru Hudut Karakolu sorumluluk sahasında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 6 kişilik grup tespit edildi. Söz konusu kişiler Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri tarafından sınır hattından kaçmaya çalışırken yakalandı. Yakalananlar arasında 4 kişinin FETÖ üyeliği nedeniyle soruşturmalarının devam ettiği, bunlardan birinin ihraç edilmiş bir jandarma astsubay, birinin ise yine ihraç edilmiş bir hakim olduğu belirlendi.

Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütüne mensup olmaktan dolayı soruşturmalarının devam ettiği belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/FRapTWQLlx REKLAM January 8, 2021

Hudut kartalları yine İpsala ilçesine bağlı Subaşı Hudut Karakol sorumluluk sahasından yurt dışına kaçmaya çalışan haklarında FETÖ üyeliği nedeniyle soruşturmaları devam eden 2 kişiyi daha yakaladı. Söz konusu kişilerden birinin ihraç edilmiş polis olduğu tespit edilirken yakalanan kişilerin adli işlemleri için kolluk kuvvetlerine teslim edildiği öğrenildi.

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