Gündem Yasa dışı yollarla Yunanistana kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı
POLİTİKA

Yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 1'i FETÖ, 2'si PKK terör örgütü üyesi 5 kişi Edirne’deki hudut personelimiz tarafından yakalandı" denildi.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 şahıs, Edirne’deki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede şahıslardan 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan, 2’sinin de terör örgütü PKK mensubu olmaktan arandığı belirlendi."

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