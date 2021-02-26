Yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı

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Şehit oğlunun hatırasını yaşatabilmek için tüm malını satıp cami yaptırdı

Gaziantep’te yaşayan Cabbar Cücük, 2007 yılında teröristlerin hain saldırısında 11 arkadaşı ile şehit düşen oğlu Mehmet Cücük’ün hatırasını yaşatmak için bin kişilik cami yaptırdı. İki milyon liraya mal olan camiye oğlunun adını veren şehit babası, "Malımızı, mülkümüz sattık. Oğlumuzun şehitlik parasını da cami inşaatında kullandık. Çok şükür başladıktan iki yıl sonra da camimizi bitirdik. Hiç de sıkıntı yaşamadık. Yeter ki onun hatırası yaşasın" dedi.